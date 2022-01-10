停課｜學者倡政府在減少上班上學人數下功夫　籲公眾減農曆年聚會

大學研究發現，若市民社交接觸程度維持聖誕及元旦假期水平，由Omicron引起的第五波疫情將有逾300萬人受感染、超過17萬人得重症；但若社交接觸程度減少至疫情最低點，則大大減得第五波疫情傳播風險，屆時有約1,100人受感染，其中約50人得重症。負責研究的學者指出，要減低社交接觸人數，下一步應在工作或返學上「下功夫」，一旦疫情未能有效受控，有需要呼籲市民在農曆新年減少活動。



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中大城大研究：社交接觸程度若無減 第五波疫情致逾300萬人中招

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安在港台節目《千禧年代》，以染疫空姐群組為例，其媽媽至少傳染給另外7人，後期傳染人數一代一代減少，意味當接觸人數減少，疫情較最初期稍稍好轉。

要市民每日接觸人數降至14人 下一步應減少外出工作或上學人數

對於政府收緊社交距離措施，郭健安指出最初估計市民每天平均接觸34人，源於節日氣氛引發的社交接觸、如派對及飯聚、工作或返學上的接觸，以及與家人的接觸，要達至接觸人數降至14人，認為首要「開刀」是社區接觸，故認為現行政府措施方向正確；其次是減少外出工作或返學人數，建議下一步應在有關方面「下功夫」。

禁晚市堂食難除跨家庭聚會風險 疫情若未受控需籲市年減少農曆年活動

至於家庭聚會方面，他預計未來兩周將陸續有團年飯聚會，即使政府禁晚市堂食，不少人選擇在家中舉辦跨家庭聚會，仍有機會帶來風險；一旦疫情未能有效受控，有需要呼籲市民在農曆新年減少活動。