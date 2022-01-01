Omicron｜孔繁毅：若再多人確診　要收緊聚集人數、叫停大型活動

Omicron變種病毒流入社區，本港有爆發第五波疫情風險。港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅相信，未來兩二日就會知道香港會否出現潛在社區爆發，若有更多人確診，就要收緊本地防疫措施，會進行除下口罩活動的處所，或要限制聚集人數甚至關閉，大型活動亦應叫停。



孔繁毅說，Omicron傳染力比Delta高兩至三倍，潛伏期短，若出現爆發速度會更快。他指，對社區爆發抱觀望態度，認為未來兩三日如有更多感染個案，就要收緊防疫措施，特別是會進行要除下口罩的活動的處所。

候任醫療衞生界立法會議員林哲玄亦指，市民要有心理準備，未來的節日期間的聚會未必能如期舉行。問到要待大規模爆發才收緊社交距離措施會否太遲，林說，現時本港正為準備階段，除了限制人流，亦要考慮在各類處所中預防，追蹤方法亦要改善。

孔繁毅說，Omicron整體威力在於傳播性高，即使重症或死亡率較低，但若爆發疫情，因「分母好大」，令要進入深切治療部及重症的病人數字亦會多，尤以長者、長期病患及沒有接種疫苗的人為主。他認為，暫時人力都能應付，只要感染人數不比第三及第四波人數多，就應不會出現人手緊絀。

有5名國泰機組人員回港後確診，更把病毒帶入社區，政府即收緊機組人員返港檢疫要求至酒店檢疫7日，孔繁毅說，要求機組人員7日檢疫只是「緩兵之計」，認為長遠無法持續，認為接種第三針疫苗才是「上算」，亦指航空公司要加強罰則，「唔跟規矩行事就要炒魷魚」。他認為，現時外防輸入的防疫措施已非常嚴謹，「遲早病毒都會嚟到香港，最終都係所謂與病毒共存」。

又一城「望月樓」有食客被傳染，政府要求曾在指定時間出現在患者到訪處所的市民，要進行7次強制檢測。孔繁毅解釋，Omicron的潛伏期短，亦會在短時間能「陰變陽」，若檢測不夠頻繁就容易走漏個案，社區爆發機會大，故較密的檢測可以避走漏。