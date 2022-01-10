賢學思政街站前向警批踭　官指光天化日在鬧市犯案　判囚3個月

賢學思政於去年在旺角擺街站時，有人因警方設封鎖區上前理論，30歲青年疑說：「你哋玩哂啦」後，遭警員環抱制服，青年反向警員心口「批踭」被捕。他早前經審訊被裁定襲警罪成，案件今（10日）在西九龍法院判刑。裁判官鄭念慈指襲警屬嚴重罪行，被告有暴動罪案底，屬同涉暴力性質的前科。且被告至今仍否認襲擊事主，悔意不足，不宜判處社會服務令，專注力不足等問題亦非減刑理由，最終因其在光天化日間在鬧市犯案，判其囚3個月。



被告鄧浩然（30歲），被控於2021年2月28日在旺角豉油街與西洋菜街交界，襲擊警長林少安。

被告處理糾紛能力很差

辯方求情時，同意據被告暴動案前科的案情中，提及他曾掟磚及搖路牌，涉及暴力。另指被告報告正面，建議判處高時數的社會服務令，指其因過度活躍症等精神問題而較衝動，處理糾紛及困難的能力很差，因而須服藥，惟在其因暴動案出獄後，被告因藥物影響睡眠而停用。但被告在本案發生時的情況比以往明顯有改善，相信只要給予其足夠的指引，被告便不會再重犯。

一時衝動犯案

辯方續指，本案只涉及發生在電光火石之間的一次襲擊，被告沒有計劃，只是因一時衝動犯案。且被告已因本案還押了3個星期，希望法庭能依報告判處社會服務令，相信被告能藉以改過自身，不會再犯。

案件編號：WKCC2241/2021