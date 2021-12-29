在警防線前跪地理論　女家務助理認阻差襲警等罪　判囚3個月

前年8月「荃葵青遊行」後出現警民衝突，女家務助理突然走向防線跪地批評警方，更衝到防線與警員理論，期間涉推了警員胸口及拳打另一女警臉部。家務助理今日（29日）承認襲警、阻差辦工共3罪，裁判官指當時警方為處理大型集結疲於奔命，被告卻要令警方再分薄人手處理她，而她的行為更有招來更多人到場的風險，終判她囚3個月。



被告田安妹（51歲，家務助理）承認襲警、阻差辦工等3罪。指她於2019年8月25日在荃灣古坑道襲擊警員22706梁偉劍及女警56786陳潔兒，並阻撓兩人正當執行職務。

衝突期間突衝出並跪下

案情指，警方當日接報案發一帶出現暴力事件，到場後設防線，但被告卻突然在防線幾米外跪下，大聲批評政府及警方，更衝前與警員理論，期間推了警員梁偉劍胸口一下，女警陳潔兒扯開被告時，又被她拳打臉部。

求情稱受催淚彈波及影響情緒

辯方求情指，被告在當年8月中曾被催淚彈波及，情緒及工作能力受影響，所以事發時才一時無法自控地犯案，望法庭考慮到被告在案中受傷等，予以輕判。

裁判官判刑時指，事發時出現大型集會，出現放火、傷人等混亂情況，警方要動員大量人手處理，但被告卻不顧警告，走向警方防線，之後更襲警及阻差。

官斥行為分薄警方人手

裁判官認為，本案較一般情況嚴重，警方當時疲於奔命處理大型集結，被告卻要令警方再分薄人手處理她，漠視警告向防線步步進逼，屬挑釁行為，再加上社會對立的情緒激烈，被告行為帶來潛在風險，隨時招來更多人到場，令情況急轉直下及惡化，考慮到被告認罪及案件延誤，判被告入獄3個月。

案件編號：WKCC3716/2021