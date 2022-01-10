洪為民生日會｜跟王詩雅同出席女馬主確診　衞生署：出席達214人

衞生防護中心今日（10日）公布，本港今日新增24宗確診個案，其中確診的43歲女子為上周一（3日）跟同榮源茶行太子女王詩雅到洪為民生日會的馬主陳穎沁。榮源茶行家族再增兩名患者，累計有5人染疫。



衞生署表示，備受關注的洪為民生日派對賓客人數，由原先192人，增至214人。



榮源茶行家族累計5人染疫

最新確診的榮源茶行家族為一名36歲女子，居於縉景臺一座，她是王詩雅媽媽男孫（確診編號12911）的家人，在香港榮源茶行上班。她傳染期於1月2日曾家人去過元朗老徐特大農場士多啤梨園，於1月4日晚上已與家人往檢疫中心，期間兩度檢測呈陰性，9日發燒送院，檢測呈陽性。

該位36歲女子家人、任職測量師的38歲男子，在同一時間送檢疫中心，於在灣仔博覽道東地盤上班，1月4日送往檢疫後，兩度檢測呈陰性，1月9日發燒並確診。他日常主要在灣仔上班，1月4日早上曾去銅鑼灣757購物。他於1月2日下午3時亦曾到老徐特大農莊，同日曾去香港仔運動場踢波。

榮源茶行除了王詩雅確診，至今她的母親（與國泰空姐母親在陸田園吃早餐）、以及居縉景臺一座的一家三口親人都染疫。

國泰空姐及母親引發的Omicron群組5條傳播鏈。（香港01製圖）

▼1.9洪為民生日宴初確診43歲女子行蹤▼



今日確診的43歲女馬主陳穎沁，上周一晚上9時半與王詩雅一同到洪為民生日會。她們之前與三人一同到西營盤飲食。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，她們報稱是是私人地方，但表明若有誤導、刻意隱瞞，如證實會有法律行動。其他三人已送檢疫，暫時未有人染疫。

43歲女馬主陳穎沁今日列確診。（港澳深圳市僑聯聯誼會圖片）

張表示，最新收到有出席生日會的有214，較主辦者原先報稱人數192人多出一成，她解釋因經過呼籲，有出席者自行聯絡衞生署，「不排除有其他人、我們唔知曾去過，呼籲曾去過人士盡快檢測同聯絡我哋。」她表示，當中104名在當晚9時半後仍在場的人士，已送往檢疫。

她不排除尚有漏網之魚，「名單人數多咗，有人主動call，搞手又再爆料，唔排除仍有人而家先發現，話返畀我地聽曾去過，會場、門口冇閉路電視，無辦法用這方面追蹤，依家冇面部識認，要睇返樣先對到。」

▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼



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▼1.9大角咀君匯港2座圍封強制檢測▼

