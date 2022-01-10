Omicron｜稱動態清零是中國最佳選擇　環時：歐美在背後放冷槍

中國多地近期出現新冠肺炎本土疫情，西方輿論針對中國「動態清零」的質疑聲又多了起來。官媒《環球時報》周日（9日）發表社評，稱動態清零是目前中國疫情防控的最佳選擇。



Omicron（內地稱奧密克戎）變異株已在全球肆虐了一個多月，美國單日新增最高突破百萬，歐洲國家也連續刷新感染紀錄。《環時》在1月9日的社評《迎戰奧密克戎，美西方不應在中國背後放冷槍》中，指責美歐國家「在洶湧的疫情面前，它們又一次不負責任地選擇了『躺平』」，但「踐行『人民至上、生命至上』理念的中國絕不會『躺平』」，並表示中國迎戰Omicron具有世界性意義。

1月9日晚間，天津再增加20宗新冠陽性感染者，此前該市已有20宗陽性感染者，其中2宗經檢測後認定病毒屬於Omicron變異株，且病毒至少已傳播3代。這是目前Omicron在中國國內引發本土感染病例最多的一次。

1月9日，為對付Omicron變種病毒，天津開啟全員核酸檢測。（新華社）

與此同時，陝西西安、河南數地的疫情仍未結束，臨近春節和北京冬奧會，包括天津在內的中國各地都面臨一次新的檢驗。地方政府「封城」造成的民怨已在不斷累積，也出現不少關於「清零」政策是否有效的討論。

《環時》社評稱，最近一段時間，美西方輿論針對中國動態清零的質疑聲多了起來，展開了一輪又一輪的口誅筆伐，是「一群從戰場上逃下來的潰兵，朝着仍在堅持抵抗的戰友背後放冷槍」；中國作為擁有14億多人口的發展中國家，倘若對疫情也選擇「共存」、「躺平」，必會出現至少幾千萬人的感染和幾十萬人的死亡，這樣的後果誰能承受？

社評指，事實證明「動態清零」依然是當下中國疫情防控的最佳選擇。但在「動態」中「清零」，代表中國的防控政策從來就不是僵化、一成不變的，而會隨着疫情變化隨時做出調整，不變的是對待人民生命與健康的高度負責，「疫情防控，中國算的是大賬，守的是大義」。