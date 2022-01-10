Omicron｜只有N95能防變種病毒？專家：外科手術口罩都不夠

Omicron變種病毒造成全球新一波疫情，由於該病毒傳播能力更強，加拿大首席衛生官譚詠詩（Theresa Tam）就呼籲民眾拋棄布口罩，並表示N95口罩能提供更好的保護力。



報道指出，譚詠詩稱：「你不能只佩戴一層的布口罩。醫療用口罩更能過濾病毒，」但她也補充說，「即使是有3層（物料）的外科手術口罩也可能不足夠（去過濾病毒）。」她稱N-95型口罩更貼合人的面型。

相關文章：日本發明出「高科技偵測口罩」 碰到新冠病毒會在紫外線下發光

除了譚詠詩外，美國疫情近期不斷升溫後，前白宮官員布萊特（Rick Bright）也發推文表示包括首席防疫專家福奇（Anthony Fauci）、疾病控制和預防中心總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）等官員紛紛改成戴上N95或KN95口罩，布萊特呼籲民眾「我們應該注意並效仿他們佩戴高品質N95或KN95口罩，以此為自己提供與他們相同的保護力」。

對此，喬治華盛頓大學的急診醫師和公共衛生教授溫麟衍（Leana Wen）表示「面對這種通過空氣傳播的傳染性變種病毒，至少應該要戴到3層外科醫療口罩，不過對於許多人來說，這種拋棄式的口罩並不適合臉型，因此可以在外面另外戴上一層布口罩來提高貼合度」，但仍強調「大家真的應該使用N95或KN95口罩」。

【延伸閱讀】英國調查：新冠肺炎Omicron常見19症狀 首5位包括流鼻涕及頭痛等

+ 21

延伸閱讀：

遭疑Deltacron變種是實驗室汙染？ 賽普勒斯科學家辯駁

日本上週新增3.2萬例確診 一週成長10倍

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】