Omicron｜研究指逾七成市民欲停課及WFH　團體促斬釘截鐵應付疫情

新冠疫情持續，Omicron流入社區，疫情再次反彈。有研究了解市民對在家工作及停課的看法，結果發現七成半受訪市民均贊成相關提議，並希望政府在首階段先讓防疫意識較低的幼稚園、小學及智障兒童停課，改以網課授課。今日（10日）有團隊帶同調查結果到政府總部向教育局及勞福局遞信，促請當局實行相關措施，避免疫情蔓延至農曆新年。



今日（10日）有團隊帶同調查結果到政府總部向教育局及勞福局遞信，促請當局實行相關措施，避免疫情蔓延至農曆新年。（曾鳳婷攝）

問卷調查「疫情下是否贊成在家工作/停課」由民生圓桌於1月7日至1月9日透過電話及網上問卷訪問進行，共收到1,140名市民回覆。逾七成半的受訪者均一致贊同教育局應盡快安排及宣佈幼稚園、小學、中學、大專院校、肢體傷殘及智障兒童學校停課兩星期。另外，亦有七成半受訪者贊同政府作為全港最大僱主應盡快帶頭安排「非緊急」及「非前線」服務員工在家工作。

逾七成半的受訪者均一致贊同教育局應盡快安排及宣佈幼稚園、小學、中學、大專院校、肢體傷殘及智障兒童學校停課兩星期。（曾鳳婷攝）

民生圓桌發起人張美雄表示，調查對象大多為18歲以上的在職人士及家長，結果反映大多數人贊同需要進行停課及在家工作安排。他認為在Omicron流入社區後，政府應長痛不如短痛，盡快安排相應停課及在家工作的應急措施。張美雄指，未來兩天疫情的發展尤其重要，認為政府不應只禁晚市堂食，小修小補應付疫情，應在新型變種病毒正式開始蔓延前，斬釘截鐵處理疫情。

民生圓桌發起人張美雄表示，調查對象大多為18歲以上的在職人士及家長，結果反映大多數人贊同需要進行停課及在家工作安排。（曾鳳婷攝）

另一名發起人張展鵬表示，以空姐作為Omicron的源頭傳播已到了第四代，可見其傳播速度快。他提到，近半成的受訪者並非教職員及公務員，而是一些普遍行業如金融及餐飲業，他們均認同需要停課及在家工作，令市面上的人流及在繁忙時段坐車的人得以減少，從而降低傳染的可能性。

他提到，不少防疫專家均提到現時已有第五代傳播，而源頭不明個案數量亦有增加。然而，12歲以下的兒童現時仍未能接種防疫針，他們的防疫意識也相對較低，張展鵬認為政府應在首階段讓幼稚園、小學、肢體傷殘及智障兒童學校停課，改為網上教學或提早放新年假，以備日後提早復課；而有需要照顧孩子的職員，他認為政府及私人機構亦應配合，容許他們在家工作。