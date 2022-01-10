封區檢測｜美孚新邨第五期7時圍封　一名初步確診患者曾居住

本地Omicron疫情持續惡化，今日（10日）再增24宗個案，本地個案有5宗。美孚新邨第五期疑出現初步確診患者，晚上7時圍封，爭取明日（11日）上午約7時完成行動。



政府發言人表示，今日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故封區檢測。不過下午的疫情記者會上，未有透露相關個案。



政府晚上7時起，限制荔枝角美孚新邨第五期蘭秀道5-7號內的人士，留在其處所並接受強制檢測，受檢人士須在其處所等候，要求在明日凌晨零時前接受檢測。

政府發言人說，目標是爭取於明日上午約7時完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果。任何於去年12月28日至今年1月10日期間，曾身處該處超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在1月12日或之前接受強制檢測。已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

美孚新邨第五期圍封範圍。（政府新聞處）

政府指，涉及懷疑Omicron變異病毒株的初步陽性檢測個案居於同一大廈的人士須在有關確診者送院治理或離開香港前最後逗留在該建築物的當天翌日起計的第2、3、4、7、12及19日進行強制檢測。

今日下午的疫情記者會上，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君未有透露初步確診人數， 僅提及4宗初步陽性個案，但居住地點都並非住於美孚新邨。

現時社區有約4條傳播鏈。港府已連續多晚在多區進行封區活動。

國泰空姐及母親引發的Omicron群組5條傳播鏈。（香港01製圖）

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