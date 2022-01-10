SOGO女售貨員藥房老闆父初確診　望月樓國泰空少曾訪藥房疑為源頭

Omicron變種病毒疫情持續，昨日新增的其中一宗源頭不明個案，涉及一名在銅鑼灣崇光兼職售貨員的20歲女子（#12945）。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（10日）表示，該女子父親檢測證初步陽性，甚至比其女兒更早發病，1月1日已發燒、咳嗽，但一直未有求醫，直至女兒檢測呈陽性、家人要檢疫才找到個案。

張續指，該父親的主要活動範圍在友愛邨愛定商場東亞大藥房，之後署方再查問一名確診的國泰空少(#12611)時，才知悉機師原來曾於去年12月27日，到上述藥房買孳藥，意味兩者或有關連，不過要等待全基因測試結果，以確定是否同屬望月樓群組。



▼去年12.30望月樓暫停營業 衞生防護中心人員到場採樣▼



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初確診父為愛定商場東亞大藥房老闆 常到同層都城餐廳用膳

張竹君表示，初確診父親與確診女兒均住於屯門愛琴海岸第8座，父親早於1月1日不適，有發燒及咳嗽，但未有求醫。張續指，該名父親的主要活動範圍為屯門友愛邨愛定商場的東亞大藥房，幾乎每日或隔日到商場同一層的都城餐廳，有時日食三餐。另外，他曾於12月24日前往Piccolo餐廳，12月29日曾往友愛邨發發快餐，30日到友愛市場的歡喜麵家，31日曾到新城市廣場3樓的Outback，1月7日曾到屯門 V city的老虎冰室。

由於其女兒於1月9日確診，張竹君指該名父親需要檢疫，並因有不適故送到屯門醫院，今日在接受測試後結果為初步陽性，Ct值為26.4。

望月樓染疫國泰空少12月27日晚曾到東亞大藥房購物

張竹君透露，再翻問個案編號12611的國泰空少時知悉，他曾於12月27日大約晚上8時到東亞大藥房購物。她認為兩者或有關連，但要等待全基因測試結果，了解是否屬同一群組相關。她又稱，由於兩名受感染的父女，都於愛定商場逗留一段時間，擔心商場有隱性傳播，故需要強制檢測，呼籲只要有病徵，便要求醫及接受檢測。

12月27日後曾訪愛定商場及都城餐廳需強檢

問到國泰空少現時才透露曾去過藥房，是否涉及瞞報時，張竹君表示，「去過買野未必記得」，而且未知是否因此而傳播。另外，該男子經常光顧的都成餐廳，所有員工都需接受檢測。

翻查資料，個案#12611是居於屯門嘉悅半島第一座的國泰空少，即之前曾違規到九龍塘又一城望月樓與父親聚餐的空少，為望月樓群組的第一個患者。