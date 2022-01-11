Omicron發病預測︱理大：大埔屯門今日高危　未來一周多5區上榜

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，多區亦出現個案。香港理工大學研發模型，根據本港Omicron個案所居住與到訪的地點、疫苗接種率及人口流動數據等，預測本港傳播高風險區域除了現時的北角、銅鑼灣、屯門及大埔等之外，未來一周料將新增荃灣、沙田、九龍灣及元朗等。

研究團隊建議，政府應加強這些地區的疫苗和檢測資源，例如重開天暉路體育館、友愛體育館及聖保祿醫院的疫苗接種中心。團隊又呼籲，市民亦應暫時減少在這些區域的非必要出行。



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香港理工大學潘樂陶慈善基金智慧城市研究院院長史文中今日（11日）指，其團隊以10年時間研發出擴展加權核密度（E-WKDE）模型，近兩年協助預測新冠肺炎在空間位置上的發病風險，即在某一位置被感染並出現症狀的機率。他指，該模型早期用以研究內地每個城市傳播風險，例如預測武漢封城阻截其他城市傳播的效果。

理大史文中：Omicron風險及傳播能力比Delta高

史文中又表示，該模型又曾用於分析Omicron在南非的傳播，解釋Omicron成為當地主要流行變種病毒後30天內，南非全國發病風險平均比Delta流行高1.59%至30.21%，而且差距不斷加大。因此他強調，Omicron在社區流行時，風險及傳播能力比Delta高。

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國泰空姐及母親引發的Omicron群組5條傳播鏈。（香港01製圖）

理大稱模型預測準確率逾80%

在本港，團隊使用政府分區數據，並使用確診個案所在地點、每日人口流動數據、社交距離指數等資料，預測未來一周的傳播高風險地點。史文中指，曾比較昨日（10日）模型預測的高危地點，及實際確診個案曾到訪的地點，發現模型預測的準確率超過80%。

未來一周荃灣、沙田、九龍灣、觀塘及元朗高危 理大籲減非必要出行

根據模型預測，今日本港高危地點包括大埔、屯門、九龍塘、北角、銅鑼灣及跑馬地，而未來一周則料會新增荃灣、沙田、九龍灣、觀塘及元朗。至於全港風險方面，則料由今日的0.66，上升至1月17日的0.77。他直言，本港疫情發展至令人擔心情況，建議政府加強高危地區的的疫苗和檢測資源。

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至於早前收緊社交距離措施是否有效？史文中認為，如非早前收緊措施，本港全境平均發病風險將上升至0.78，因此措施及市民減少出行對減慢病毒傳播有效果。他又強調，現時本港疫情仍在上升階段，要轉為下降才可放寬社交距離措施，「團隊會一直監測，不過呢刻睇唔到可以放寬」。至於今日公布的停課措施，他認同可減低傳播風險。