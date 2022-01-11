Omicron｜密切接觸者檢疫期減少　專家指穩陣　家居監察時免外出

Omicron變種病毒肆虐，近日送往竹篙灣檢疫的人數大升，政府昨日（10日）表示，決定縮短緊密接觸者的檢疫期，由21天降至14天，另加在家自我監測7天。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（11日）於商台節目形容，14日檢疫期「穩陣」，Omicron的潛伏期短，發病中位日數為3天，一般7天內都會病發。他認為，家居監察期間，大部份時間應留在家中，每日只可外出1、2小時購買必須品，「唔係去飲茶」。

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅於港台節目亦同樣表示，有關措施「穩陣」，並認為日後入境人士都可採用「14+7」的方案。



▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



+ 10

許樹昌在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，Omicron病毒的潛伏期短，病發中位日數為3天，一般7日內都會病發，14日檢疫已經「穩陣」，「14+7」方案就「更加穩」，即使在Omicron病毒爆發前，只有1%的新冠個案是14日後病發，認為新措施「走漏機會好微」；於家居監察期間發現個案更是「微乎其微」。

不過許樹昌亦指，7日家居監察期間，除了外出購買必須品及接受檢測，其他時候原則上應主要留在家中，每日最多外出1、2小時，「唔係去飲茶」。問到是否需要配合手帶，他表示會「穩陣啲」，但未知是否可行，因為牽涉大量人士。

▼1.8數名官員及立法會議員離開竹篙檢疫中心▼



+ 2

孔繁毅於港台節目《千禧年代》同樣表示，新措施「穩陣」，14日後確診的機會非常細。他表示，日後外防輸入都可考慮改為「14+7」，長遠可解決檢疫措施不足的問題。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於同一節目表示，新措施「穩陣」，不認為會「走漏」，已可「捉到」大部份患者。不過他亦稱，家居監察應配合其他法律規範，外出時間不能「太過離譜」，而且應設有特定範圍。

另外，社會關注在現時疫情下，是否需要再收緊防疫措施。孔繁毅表示，需視乎未來數天會否再有無源頭個案，如有更多個案，就需要收緊，但暫時情況毋須停課。許樹昌亦表示，現時的防措施有效，未見個案「海潚式」上升，不過仍需視乎會否再有源頭不明個案。