疫情｜增5初確診　竹篙灣女保安中招住屯門　曾為檢疫人士拎行李

衛生署今（11日）公佈有5宗初步確診，其中包括一名51歲女士，於竹篙灣檢疫中心任職保安。她獨自住在屯門寶田邨第三座，平日不斷有做檢測。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該名人士工作時有穿保護衣物。而現時有不少個案出現在屯門，懷疑屯門有隱性傳播鏈，涉社區傳播，呼籲市民勿輕視「少少唔舒服」。政府於屯門新增多5個流動採樣站，另將會設起碼8間社區中心開放給市民做檢測。



衞生防護中心今（11日）公布5宗初步確診個案，包括一名51歲女子，她於竹篙灣檢疫中心任職保安，獨居屯門寶田邨第三座，近兩日出沒地區主要圍繞在附近寶田邨、及建生邨一帶。

▼1月11日屯門檢測站排長龍▼



+ 6

張竹君：女保安工作期間穿著充足保護衣物

張竹君表示，該女士上班時會乘搭穿梭巴再轉地鐵，工作期間穿著充足保護衣物，期間不斷有做檢測。工作時間為上午9時至晚上9時，主要負責幫忙派發物資，有時需幫忙提行李給檢疫人士。

曾在貨櫃倉用膳 曾與她共膳人士需檢疫

有時會在貨櫃倉吃飯。所有曾與她共膳的人都需強制檢疫。她在1月8日的檢測結果呈陰性，昨日（10日）開始出現喉嚨痛，檢測結果初步呈陽性，CT值25、26。張竹君補充，該女士暫時感染源頭未明，但由於她在檢疫中心工作，不排除工作期間受感染，但由於發生在屯門區，或因社區傳播，將會做基因排序調查。

屯門寶田邨第三座，今有一名於竹篙灣工作的初步確診人士。改名女士工作期間穿充足保護衣及定期做檢測。張竹君懷疑屯門有隱性傳播。（資料圖片）

張竹君：懷疑屯門有隱性傳播

張竹君表示，鑒於目前多個確診個案位於屯門區，懷疑屯門有隱性傳播，有些個案比較遲發現，可能在社區已有傳播。有很多都個案都無打針，呼籲勿輕視「少少唔舒服」，如出現傷風病症，都要盡快做檢測。並且呼籲醫生遇上有感冒症狀的人人士求診，都需要做檢測。

張竹君續，政府已安排檢測中心、流動檢測中心等，開放給在屯門工作及居住的人，將會有起碼8間中心開放給市民做檢測：屯門的兆麟社區中心將於今日下午2時起，一連7日早上8時至晚上10時開放給市民；安定、友愛社區中心操場明日起將會早上8時至晚上8時開放；建生社區會堂亦會從早上10時至晚上8時開放。另外，從明天開始一連3日，屯門將會新增多5個流動採樣站，早上10時至晚上8時起運作，分別位於友愛體育館、友愛足球場、新和理遊樂場、蝴蝶灣社區中心、及大興社區會堂。