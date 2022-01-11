Omicron｜屯門東亞大藥房一家四口同染疫　CCTV揭國泰空少曾光顧

Omicron變種病毒殺入社區引爆第五波疫情。日前確診的SOGO祟光百貨20歲女售貨員（＃12945）感染源頭不明，她曾經在父親於屯門友愛邨愛定商場東亞大藥房工作，其父親（#12966）今日（11日）確診；她的11歲弟弟及45歲母親今日亦初步確診，即一家四口亦同樣染疫。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會時表示，當局經藥房的CCTV閉路電視，確定早前確診、曾到又一城望月樓的國泰空少（＃12611），曾於12月27日到過藥房，並逗留短時間購買洗髮水，經理工大學全基因測試，得知該名女售貨員及父親同染Omicron，排序與國泰空少吻合，屬相關個案。她指空少逗留約5分鐘，不排除透過銀紙傳播，但強調人同人之間接觸而感染的可能性較大。



▼屯門愛定商場東亞大藥房東主一家四口確診▼



+ 1

張竹君：屯門疑有隱形傳播鏈

今日新增21宗確診個案，當中8宗屬本地患者，列與輸入個案有關連，另有5宗初步確診。張竹君表示，不少患者居於屯門，因此認為屯門疑有隱形傳播鏈。

藥房東主無打疫苗 元旦發燒無看醫生

銅鑼灣崇光百貨女售貨員早前確診，她居於屯門掃管笏愛琴海岸8座。她的47歲父親今日確診，張竹君指同樣於東亞大藥房工作，未有接種疫苗，他於1月1日發燒。經理工大學全基因測試顯示，兩父女的Omicron病毒排序與到過又一城望月樓國泰空少吻合，屬相關個案。除了患者一家，另有幾位工作人員及曾幫手親戚，全已送往檢疫。

張竹君引述確診空少曾到該藥房，初時不記得哪一日，後來才記得是12月27日。中心其後翻看CCTV片段，顯示空少大約逼留5分鐘購買洗髮水，藥房東主及空少都有戴口罩，未知如何感染，「銀紙我哋覺得都係有（可能傳播）」，但認為人同人之間接觸而感染的可能性會較大。

▼1.11疫情下市面人流甚多▼



+ 6

11歲子1.3發燒父陪看醫生 無被要求檢測

該名女售貨員的母親及11歲弟弟今日亦初步確診。張竹君表示，她的弟弟在12月31日到過沙田新城市廣場Outback Steakhouse、商務印書館及city'super 。他於1月3日開始發燒，父母陪同他於中午12時至12時半，到過屯門黃金海岸地下診所看醫生。該名男童就讀博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學，於1月4日請病假，1月6日曾上學，放學曾乘坐校巴，1月7日為最後上課日。

母親發病後再到屯門官立中學及馬可賓中學交中一報名表

至於其母親為45歲女病人，為家庭主婦，同樣於12月31日到過沙田新城市廣場Outback Steakhouse。1月1日及1月2日留在家中，1月3日曾到過兆麟政府大樓身份證換領中心更換身份證，並到過黃金海岸Market Place購物，於1時至1點半到過地下診所看醫生。她於1月5日開始發燒，曾經在1月7日到過屯門官立中學及馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學交中一自行派位申請表格，並到過Vcity老虎冰室及一田超市。

榮源茶行家族再多兩人確診

至於今日其他確診個案，包括早前確診空姐母親59歲女友人（＃12821）的家人，為一名36歲女子（＃12977），居縉景臺一座，於香港榮源茶行上班，在1月4日晚上被送往檢疫中心，1月9日發燒送院其後確診。而其家人個案#12967，38歲男病人於1月5日早上被送往檢疫中心，1月9日開始發燒，他於1月4日曾到過銅鑼灣757 逗留購物，其餘時間亦逗留於辦公室。據了解，二人為榮源茶行太子女王詩雅的胞妹及妹夫，其3歲外甥仔日前先確診，均屬國泰空姐擴大群組。

個案＃12969的32歲女歲人，為早前確診印傭（＃12903）的家人，居將軍澳安寧花園，於中環置地廣場中庭Dior做售貨員。至於個案＃12970，他的同住家人（＃12841）曾與空姐母親在天后陸田園餐廳小廚食早餐，他居於北角和富中心第15座，在觀塘羅兵咸永道工作，1月3日為最後上班，1月5日送往檢疫中心，1月8日發燒，他未有接種疫苗。

北角中信証券爆疫 確診中年員工到過尖東Club ONE晚宴

個案12979的52歲男病人於北角國都廣場中信証券工作，是個案＃12825的同事，他1月8日入住檢疫中心，翌日喉嚨痛及咳。個案#12985的48歲男子，同樣於中信証券上班，居北角楓林花園3期，曾於1月2日到過中環中國工商銀行大廈內的PURE fitness，及到過翠河餐廳用膳；1月3日去過九龍灣德福商場的麥當勞及百老匯，晚上到過於尖東的Club ONE 維港皇宴參與朋友公司的晚宴，該晚宴有八圍枱，同枱人士須列作緊密接觸者送往檢疫，其他參加者則需要強檢。另外他於1月4日去過利苑二樓工聯會醫療中心做針灸；1月5日及1月4日去過北角FITNESS 24，他曾使用更衣室，當局正追查是否有相關人士為密切接觸者。這名病人曾於1月6日檢測，結果為陰性，同日到過北角堡壘街百佳購物，在1月8日被送往檢疫中心。

最後一宗確診個案#12982，為16歲女少，她是中信証券員工（＃12825及＃12880）的朋友（＃12913）的家人，1月8日入住檢疫中心。她就讀嘉諾撒聖方濟各書院，1月4日為最後上學的日子。

▼1.10政府圍封美孚新邨第五期蘭秀道5-7號強制檢測▼



+ 8