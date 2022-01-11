Omicron｜美容業界願提早啟用疫苗氣泡　盼農曆新年前可復業

政府自上周五（7日）起收緊社交距離措施，關閉15類處所，希望阻止病毒在社區傳播。美容業界形容，自疫情爆發以來，一直以防疫為先，亦曾於第四波疫情時主動推出閉環式管理，希望政府採取防疫措施時不會以599F處所作為唯一參考，業界亦表示願意提早啟用疫苗氣泡，以及縮短營業時間，期望農曆新年前可以復業。



美容業界表示願意提早啟用疫苗氣泡，以及縮短營業時間，期望農曆新年前可以復業。（資料圖片）

美容業14個協會/商會/工會今日（11日）發出聯合聲明，指政府自上周五起以防疫原因關閉15類處所，令年關下不少中小微企業苦不堪言。為了早日復業，業界建議政府檢討現行的抗疫措施，因時制宜採用新機制面對多變的疫情，快速圍截爆疫的地點，業界要求政府以疫症爆發的地點為封檢的依據，而非以599F處所作為唯一的參考。

此外，業界指願意在2月24日前提早啟用疫苗氣泡，並堅守防疫措施，期望在農曆新年前可復業，業界亦願意參考飲食業縮短營業時間，讓顧客及員工可在較安全的環境下恢復服務。

業界形容，他們一直積極防疫抗疫，但期間被停業導致零收入，同時要負擔高昂租金及員工薪酬，希望政府能按照租約及強積金，根據停業的日數，為受影響的僱主及僱員提供補償。而因美容院（包括美甲、美睫及生髮商戶）停業而連帶受影響的供應商約有1萬間，當中包括美容儀器及產品供應商等，受影響的家庭人數達10萬或以上，過去因疫情已停業達151天，這次再度在沒有群組爆發的情況下被停業，年關將至，令他們苦不堪言，同樣希望政府提供補償，並促請當局盡快與業界見面，商議有關復業及補償安排。