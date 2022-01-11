Omicron｜飲食業從業員生計大受打擊　工會促提供現金津貼度年關

本港近日疫情反覆，政府宣佈上周五（7日）起開始禁止晚市堂食，每枱人數上限收緊，亦要求關閉酒吧及酒館等措施，為期14天。飲食業界形容，經歷數個月來的生意復甦後，又再次迎來海嘯式打擊。



飲食業職工總會今日（11日）表示，本港很多食肆，尤其以酒席為主的中式酒樓及宴會廳，受防疫措施收緊影響，已立即削減兼職人手，並要求全職員工停薪留職，生計大受打擊。飲食業職工總會指，很多工友對限聚措施短時間內收緊始料不及，臨近歲晚才停薪留職，衣食住行開支卻不斷增加，無收入情況下，生活捉襟見肘，徬徨無助，他們亦反映對限聚措施可在本月20日後放寬不抱太大希望，只期望盡快復工。

此外，政府近日宣佈短期內會推行第五輪防疫抗疫基金補助食肆，但工會形容，據以往經驗，基金以補貼僱主營運為主，打工仔能直接受惠的款項並不多，強烈要求政府補貼食肆同時，亦能即時向飲食業從業員提供現金津貼，讓工友能度過手停口停的困境。