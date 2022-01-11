賓館營運者為解決租賃問題　向業主代理人提供旅業套餐等　囚半年

賓館營運者為解決租賃問題，向業主的代理人提供逾3萬的現金、免費旅遊套票及發還款項等，被廉署拘控，早前被裁定兩項向代理人提供利益罪成，裁判官葉啓亮今(11日)在東區裁判法院判刑時指，貪污屬嚴重罪行，不為社會容忍，須判予即時監禁，判被告入獄半年。



被告施政樂，54歲，經審訊被裁定兩項向代理人提供利益罪名成立，指他於2013年4月時，承租油麻地一個單位以經營賓館，租約為期五年半。該單位的業主是一對夫婦，該妻子的弟弟受託負責收租等事宜，他並須在出租單位前請示其姐。

被告未能準時交租，偶爾又會經不同銀行戶口分數筆款項繳款，業主決定不再續租。被告於2016年初，與一名潛在買家商討轉讓賓館，同意由被告繼續擔任賓館經理。被告便終止租約，以便新營運者能與業主簽訂新協議。經商議後，業主同意可與潛在買家簽訂租約，惟被告不可再參與賓館業務。

被告於同年12月13日，要求業主妻子的弟弟幫助，想遊說其姐接受新租賃協議，並表示會提供價值數千元的免費旅遊套票及還款等。被告於2017年，曾數度向該弟弟提供免費旅遊套票及發還，但對方拒絕接受。

被告於2017年6月9日再以相同目的，向該弟弟提供現金3萬元作為「茶錢」遭拒。

案件編號：KCCC 2921/2019