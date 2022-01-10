民政署女職員請假看病實往跳舞　稱受上司不公對待　上興趣班減壓

民政事務總署女職員，涉嫌向署方稱要請「應診假」去看中醫，實往參加舞蹈興趣班，她今日（10日）承認3項代理人意圖欺騙主事人而使用文件罪。辯方求情指，被告過往勤奮工作，更曾被稱是「明日之星」，惟調職後與上司發生磨擦，才愚蠢地去參與舞蹈班，以應對上司的不公對待及心理壓力。裁判官認為本案嚴重，涉及欺騙政府，但決定先為被告索取社會服務令報告才作判刑，案件押後至1月24日。



女被告傅申（41歲，民政事務總署署理高級行政主任），承認於2018年11月30日至2020年6月17日期間的其中3日，使用一份「申請離開工作崗位」表格，並在文件上作虛假、錯誤或欠妥的陳述，即在該些日子離開工作崗位到郭醫堂中醫診所接受治療，涉意圖用以誤導特區政府。

未到中醫診所反布舞蹈中心

案情指，被告於涉案時間向政府提交申請表，指她會離開工作崗位到中醫診所求診，但卻被發現未在有關時間就醫，反而在舞蹈中心上課。

曾被視為明日之星

辯方求情指，被告過往工作表現良好、勤奮，仕途順利，被視為「明日之星」，非屬因為想偷懶而犯案的人。

轉職後感壓力患上抑鬱及焦慮症

辯方解釋，被告2016年被調往黃大仙民政事務署工作，但卻與上司發生磨擦，認為受不公平對待，並產生壓力，後來要求診心理及精神科醫生，終被確診患有抑鬱及焦慮症。因此被告案發時才愚蠢地去參與舞蹈班，以應對上司的不公對待及心理壓力，望法庭考慮非監禁刑罰。

案件編號：KCCC2356/2021