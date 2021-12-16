城大初創團隊研「冰凍微針」無痛治療糖尿病　半年內展開動物測試

目前嚴重糖尿病患者須注射胰島素控制血糖水平，獲城大「HK Tech 300」計劃資助的「華港龍生物科技」，以城大「冰凍微針」技術研究為基礎，應用送遞胰島素。

團隊指，未來六個月將展開動物測試，若實驗成功，料最快兩年展開人體測試，期望最快以四至五年時間，可向內地藥監局申請註冊，率先治療內地糖尿病患者。



城大「HK Tech 300」初創團隊、華港龍生物科技研究運用城大徐臣杰的「冰凍微針」技術研究，為糖尿病人提供無痛治療。團隊指，「冰凍微針」可運載胰島素，將微針貼片放在皮膚上，輕輕施壓後，短於一毫米微針可刺入皮膚表層，在皮內融化並釋出藥物。

城大生物醫學系碩士生伍子龍表示，未來六個月將展開動物測試，若實驗成功，料最快兩年內展開人體測試，期望最快以四至五年時間，向內地藥監局註冊，率先治療內地糖尿病患者。

他指，團隊原本想開發香港市場，但由於在港上市要求醫療器械註冊，惟本地醫療器械卻未有相關法規制度，所以先進軍內地市場。他未有透露產品價錢成本，但目標定位高端醫療「唔會鬥平」，但相信是可負擔的價錢。

研發物聯網系統 助保養綠化牆植物

至於另一初創團隊「科拓製作」，則研發物聯網垂直園藝系統，每個智能花盆配備微控制器，負責自動灌溉及施肥。城大電機工程學系畢業生陳煒恒表示，有別於坊間產品，系統設感應器，可定期收集數據，分析植物生長狀態，更有效做好園藝保養。他指，系統已獲機電工程署採納，並於機電署所屬大樓試用，現時也有多個政府部門接洽。

導師兼城大電機工程學系特約教授林曉鋒表示，以往部份室內綠化牆植物只可存活半年，系統可延長室內植物多半年壽命，令使用綠化牆更環保。他又稱，指導過程中，協助團隊思考長遠的商業營運模式，例如硬件上如何降底成本，和推廣學校設有綠化牆，並應用其園藝系統，以助推動STEM教育。

城大今年三月公布，推出大型創新創業計劃「HK Tech 300」，協助校內學生及校友成立初創企業，獲選團隊在初步階段可先獲10萬資助，又會獲校方安排導師專業指導，校方今日舉行創業導師感謝狀頒發儀式。

城大校長郭位在儀式致辭時指，校方投放5億元開展「HK Tech 300」計劃，短短八個月已招募約180隊初創企業，期望計劃給予年輕人創新機會。