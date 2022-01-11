新冠疫苗｜城大2.24起限所有入校園人士須至少打一針　屬八大次間

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區。城市大學（11日）公布，由2日24日起，所有進入校園人士，包括師生、教職員、承辦商等，除持有效醫生證明書證明其健康狀況不允許接種新冠疫苗，均須最少已接種了一劑疫苗。翻查資料，城大是八間教資會資助大學之中，繼教育大學後，第二間不接受入校園者以每周檢測代替打針的院校。

另外，香港大學今日亦公布，由下周一（17日）起，所有進入校園的人士，必須完成接種新冠疫苗最少14天，或每周檢測。



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城大今日表示，按政府規定，由2月24日起，所有進入校園人士均須最少接種一劑疫苗。該校會設特定網站，供師生及職員申報其新冠疫苗紀錄或醫生證明書。城大強調，會繼續密切留意疫情發展，採取一切所需行動，謹慎應變。

港大1.17起要求入校人士須打齊針或每周一檢

另外，香港大學亦表示，由1月17日起將加強新冠肺炎抗疫措施，屆時所有進入校園的人士必須完成接種新冠疫苗或每周進行檢測。如身體不適合接種疫苗人士，亦需每周檢測。而加強措施適用於港大轄下所有校園範圍和設施，包括大學本部和醫學院、菲臘牙科醫院、堅城中心辦公室、運動中心和設施，以及香港大學專業進修學院全港的教學地點和設施。

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港大又指出，學生和教職員可登入內聯網的指定網頁，或透過應用程式預先上載新冠疫苗接種紀錄或檢測結果，然後進入校園時，在校園入口讀卡機核對紀錄。至於選擇提供檢測證明人士，則須每周上載最新的檢測結果。

至於沒有事先登記訪客，須在校園入口讀卡機顯示接種新冠疫苗QR code作核對，或出示接種紀錄或檢測記錄文件或電腦資料，方可進入校園。12歲以下的訪客可獲豁免。

教大上周四（6日）公布，進一步加強校園防疫措施，由2月24日起，所有教職員、學生、承辦商員工、宿舍住客及逗留超過兩小時的訪客，均須完成接種最少一劑新冠疫苗，方可進入校園；未能接種疫苗的師生，必須出示醫生證明，並定期進行檢測，方可進入校園，由本周五（14日）起收緊檢測要求為每三日一次。