防疫基金｜鍾國斌：關閉處所不如推禁足令　倡動用外滙基金支援

立法會財務委員會昨（21日）通過第四輪防疫抗疫基金，自由黨黨魁鍾國斌出席港台節目《千禧年代》時表示，政府勒令處所關閉，理應援助行業，但現時如美容業等做足防疫措施的行業同樣要關門，變相是浪費金錢，「如果可以畀人開工的話，洗乜洗呢筆錢啫？」 他建議政府動用部分外滙基金推行「保就業」計劃或失業救濟金。

鍾國斌認為，政府可動用部分外滙基金推行「保就業」或失業救濟金。（資料圖片）

鍾國斌說，政務司司長張建宗昨日在財委會會議上提到，美容業等行業的防疫措施跟足要求，做得非常好，但政府仍勒令關閉，令人不解。他認為，政府以希望減少人流為由勒令關閉處所，倒不如推行「禁足令」，批評政府沒有計劃解決問題。

他說，疫情爆發源頭在於政府把關不力，他們早前於六、七個月前已要求政府進行指定酒店檢疫，「慢十拍去做，咪出事囉」。

鍾國斌指，特區政府並非沒有儲備再支援市民，「特區政府大把錢，只不過收埋晒啲錢」。他解釋，現時香港的外滙基金有3萬億元，實際上只要約1萬5千億元已足以保護港元，若拿出2000億元推行「保就業」計劃或失業救濟金，也綽綽有餘。

▼政府進一步注資「防疫抗疫基金」細節安排▼