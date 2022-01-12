強制檢測｜增34地點屯門佔9處　V City一田、干諾道西155號等上榜

變種病毒株Omicron在本港社區蔓延，政府今日（12日）就強制檢測公告刊憲，把34個指明地方納入強檢公告，其中9個地方位於屯門，包括V City一田超市、黃金海岸商場的Pacific Coffee及Market Place by Jasons、兆麟政府綜合大樓3樓人事登記處，另涉區內三間中學。

此外，有3間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於病徵與新冠病毒相似，相關學校或其指明級別亦被納入強制檢測公告。



▼強制檢測公告詳情▼



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茶行太子女王詩雅「私竇」納強檢名單

因應一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，以及六宗初步陽性檢測個案，有31個指明地方被納入強制檢測公告。多間食肆上榜，包括屯門黃金海岸商場Pacific Coffee、北角友邦廣場元氣壽司、九龍灣德福廣場1期麥當勞、尖沙咀帝國中心會所1號維港皇宴、北角堡壘街翠河餐廳、北角健威坊丼丼屋、銅鑼灣東南大廈肯德基等。

另外，早前有兩名確診者，包括北角空姐母親群組的茶行太子女王詩雅，在出席洪為民生日派對前，曾到西營盤干諾道西 155號一個私人場地聚會，該地點終納入強檢公告。

▼1.11直擊王詩雅曾訪「干諾道西115號」私竇▼



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名單上亦有5間超級市場上榜，包括愛琴海岸Fusion by PARKnSHOP、V City一田超市、黃金海岸商場Market Place by Jasons、沙田新城巿廣場一期City'super、北角堡壘街百佳超級市場。另外，有兩間健身中心同樣榜上有名，包括北角堡壘街華健大廈FIT24，以及中環中國工商銀行大廈PURE Fitness。

涉藥房群組屯門區3中學上榜

此外，昨日初步確診的藥房老闆娘曾到訪的屯門官立中學、香港神託會主辦馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學，以及其同樣初步確診的兒子就讀的博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學，亦被列入公告。

政府強烈提醒，市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，即使已接種新冠疫苗亦必須接受上述強制檢測；同時密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。

▼1月11日，屯門檢測站晚上排長龍▼



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三校爆上呼吸道感染列強檢

由於三間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，包括鑽石山基督教宣道會富山幼兒學校、深水埗香港中華基督教會望覺堂啟愛學校(小一至小三年級學生及曾面授指明學生的老師)、以及天水圍中華基督教青年會小學(小三年級學 生及曾面授指明學生的老師)，亦被納入強制檢測公告。已打疫苗人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼1.11安定友愛社區中心檢測站大排長龍▼

