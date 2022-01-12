屯門疫情｜即時關閉屯門區2間投注站　馬會：區內疫情非常嚴峻

Omicron威脅加劇，屯門區疑現隱性傳播鏈，愛定商場藥房群組疫情擴大，更有住區內的駐竹篙灣女保安初確診。

馬會今早（12日）宣布，鑑於衞生防護中心公布，目前香港整體疫情環境，尤其是屯門區的疫情非常嚴峻，決定場外投注處作出特別安排，包括暫時關閉位於屯門市廣場及屯門建榮街的場外投注處，而其他場外投注處，將於各日馬賽事日暫停開放，直至另行通知。



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所有投注站日馬賽日暫停開放 夜馬賽日僅開朝12晚6

馬會今早緊急公布，暫時關閉位於屯門市廣場及屯門建榮街的場外投注處，而其他場外投注處將於各日馬賽事日暫停開放，夜馬賽事日則由中午12:00至下午6:00開放。

有關安排即時生效至另行通知 馬會：繼續密切留意疫情發展

馬會指，有關安排即時生效，直至另行通知，並將繼續密切留意疫情的發展，適時公布場外投注處的服務安排。馬會解釋，鑑於衞生防護中心公布，目前香港整體疫情環境，尤其是屯門區的疫情非常嚴峻，故決定在場外投注處將作出上述特別安排。

▼1月12日屯門檢測站大排長龍▼



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▼1月11日屯門檢測站晚上排長龍▼

