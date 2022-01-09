洪為民生日會｜與患者同廂房馬主今入場被勸離　馬會申閉門作賽

Omicron變種病毒殺入社區，本港今(9日)錄得逾20宗初步確診，當中包括一名在荃灣有線電視大廈工作的43歲女子。她於上周一（3日）與確診的榮源茶行太子女王詩雅，結伴出席港區人大代表洪為民生日會，她為馬主，在上周三（5日）與兩名同時馬主朋友到訪跑馬地賽馬會餐廳廂房用膳，當日傍晚亦於沙圈逗留10數分鐘。

馬會今日（9日）晚上表示，兩名當晚同廂房但不同枱的馬主，今日有馬匹出賽並已在沙田馬場訂座。馬會即時聯絡二人，要求其中一人不要於賽事期間進入馬場，並同時要求另一在場馬主即時離開馬場。 馬會表示將尋求政府當局批准進一步限制未來三個賽馬日以閉門方式舉行，不准任何顧客進場。



▼洪為民生日宴初確診43歲女子行蹤▼



同為馬主 上周三跑馬地同廂房不同枱食飯

洪為民生日會群組繼續擴大，繼首名患者榮源茶行太子女王詩雅(#12838)，衞生署今日公布有一名賓客初步確診。該名43歲女患者於上周一（3日）曾與王詩雅在干諾道西115號「飲嘢」、「食少少小食」，隨後前往灣景中心的西班牙餐廳，出席生日派對，惟她並非在受邀賓客名單之上。她翌日於荃灣有線大廈上班，午餐期間曾前往荃灣廣場「柳氏家」和3名家人用膳。



患者於1月5日亦有上班，午膳則在荃灣柴灣角熟食中心；同日晚上6時至10時期間，她曾前往跑馬地賽馬會消遣，並在一個會員制餐廳廂房內用膳。廂房共有兩張枱，患者當日與另外兩人，在其中一張枱進食晚餐，至於其餘一枱則為三名陌生人。

衞生署表示，由於廂房面積不大，因此房間內所有食客被列為密切接觸者送檢，另該名43歲女子亦曾在當日傍晚6時半左右於沙圈逗留10數分鐘。她昨日前往檢測，其後驗出結果呈陽性，之前兩日留在家中。

▼洪為民生日派對有確診者出席，涉事餐廳環境▼



+ 1

43歲初步確診的女子於1月5日曾到訪跑馬地賽馬會餐廳廂房用膳，當日傍晚亦於沙圈逗留10數分鐘。(資料圖片)

兩名同廂房馬主今有馬匹出賽 一人入沙田馬場

馬會今日晚上公告指，獲悉事件後隨即採取即時行動，確認到兩名會員於1月5日，曾與該名會員（即43歲初確診馬主）身處同一廂房。該兩名會員均於今天有馬匹出賽並已在沙田馬場訂座。馬會續指，已即時聯絡該兩名會員，「並要求其中一人不要於賽事期間進入馬場，並要求另一人即時離開馬場。」

馬會又稱，已安排曾在受影響場所工作的員工返回家中，不會安排他們上班直至另行通知，另已安排受影響員工由今天起盡快接受病毒檢測。

馬會又提到，鑑於外圍疫情持續惡化，將尋求政府當局批准進一步限制1月12日、16日及19日的賽事以閉門方式舉行，不准任何顧客進場，包括出賽馬匹馬主、會員及公眾人士。

▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼

