屯門疫情｜檢測中心排長龍　承辦商增三倍人手　指場地不足成問題

負責屯門及元朗的檢測中心承辦商相達生物科技董事長招彥燾表示昨日，（11日）屯門共做了約15,000個檢測，單單兆麟及建生社區中心的檢測佔6000多個樣本。承辦商指今日已增加三倍人手、多個流動或社區檢測中心。希望「出盡力」加班及延長開放時間，確保所有已排隊人士都能夠於當日最後完成檢測。但他又承認，按實際情況確實存限制，政府應增加承辦商，要做到全民檢測有難度。



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昨晚屯門多個檢測中心大排長龍，晚上10時截龍後仍需等到至深夜。主要負責元朗及屯門區的檢測中心承辦商相達生物科技的招彥燾指，昨日屯門共取得逾15,000個檢測，兆麟及建生社區會堂共約6000多個檢測樣本。

招彥燾指，今日各檢測中心護士人手數量已大幅三倍增加至40位，預計今日仍要加班，但目前檢測容量接近飽和。他坦言，採樣場地有限制，例如，友愛體育館最多只可容納10個採樣站，其他中心因應場地大小、安全距離等考量導致各場地未能安排再做更多，「人手不是最大問題，最大問題係場地，會限制咗我哋可以做得幾快。」

負責屯門及元朗的檢測中心承辦商相達生物科技，董事長及首席執行官招彥燾。（余俊亮攝）

招彥燾建議，最快解決方法是增加採樣點，及因應情況增加承辦商；或者行動上方便的話可到鄰近元朗做檢測，不一定全部限制在屯門。他續，承辦商持續與政府溝通，政府掌握每日檢測量。以往平日一個檢測中心完成約3000個檢測，但昨日達多一倍數量。實際人手及場地配套，要視乎政府會否安排。

他表示，化驗所每日上限約20,000個檢測樣本，估計報告結果或會有數小時延誤。亦預料今晚或會說加班至深夜，但會出全力確保今日所有排隊人士都能夠完成。而各社區中心，亦增設保安人手呼籲市民留意社交距離。

相達生物科技在屯門包辦六個流動及社區檢測中心，分別位於兆麟社區會堂、建生、友愛體育館、友愛露天運動場、龍逸邨及愛琴海岸。