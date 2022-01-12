Omicron｜銅鑼灣牛気恐爆疫　20歲男生與王詩雅友人同場火鍋中招

確診空姐傳染同住母親引發的維園跳舞群組，傳播鏈繼續擴散。衞生署衞生防護中心今日（12日）交代，其中一名舞友的女兒、即榮源茶行太子女王詩雅，在工展會傳染予32歲友人，該名友人曾於1月4日晚去銅鑼灣希慎廣場14樓牛気，同時段一名食客現初步陽性，為一名20歲港大男學生，當局調查認為該牛気分店可能有傳播，呼籲同時段市民聯絡衞生署及檢測，憂打邊爐霧化易傳播。該名男大學生亦是心事如塵茶食亭兼職員工，並有多個行程。



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早前確診的菁英會工作的32歲女子（個案12882），於1月2日曾與洪為民生日宴確診賓客王詩雅（個案12838）在工展會門外聊天，其後受感染。該名32歲女子於1月4日曾往銅鑼灣希慎廣場的牛気食晚餐，同時段一名食客今日亦初步確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，初步確診的一名20歲港大男學生，亦曾於1月4日徬晚18:24至20:02在該間牛気分店，而32歲女子是於19:41到場，相信二人有互相交叉時間。張竹君形容二人並不相隔很遠，大概隔了一行檯左右，仍須待調查，目前正確認食客人數，之前有做強制檢測，相信職員已檢測過。

部門包括食環署、機電署調查後認為，該處可能有傳播，憂打邊爐霧化易傳播，或重現望月樓、陸田園傳播風險，呼籲市民如於1月4日19:41後曾逗留，須聯絡衞生署及檢測。

該名20歲港大男學生，住香港仔石排灣邨碧朗樓，於12月中最後上學，有在灣仔及上環的心事如塵茶食亭做兼職，包括1月6日的11:00至17:00左右在灣仔分店、1月4日在上環分店，1月6日最後上班。其他行程方面，他於1月9日曾去朗豪坊商場、旺角中心、金雞廣場，1月7日曾去皇室堡CoCo壹番屋、連鎖時裝店Pull & Bear，亦曾去希慎廣場及圓圓小姐 Lady BoBo。

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另外，一名19歲男學生初步確診，居住油塘崇山街8號曦臺1座，為鄧鏡波書院6C班學生，1月7日最後上學，主要在家及去中央圖書館溫書，他不太記得其他行程，須再調查紀錄，發現他是中信證券71歲女職員（個案12913）的家人，二人並非同住，間中才上去油塘居所幫他執拾。該學生的母親住寶馬山花園珊瑚閣，即與確診71歲女家人住對面，後者於1月5日曾到訪。當局會調查當中有無相關，有機會是相關個案。當局仍向學校了解，如有一起吃飯及近距離接觸會列密切接觸者，須強制檢疫。

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