Omicron｜中銀滙豐恒生等銀行改營業時間　周四起下午4時關門

變種病毒Omicorn殺入本港，多家銀行宣布從明日（13 日）起，調整分行營業時間。包括中國銀行、滙豐及恒生大部份分行將會提早關門，於星期一至星期五提早於下午4時關門。渣打銀行分行則改於朝10晚5營業。

另外，中國工商銀行（亞洲）今日（12日）宣布，屯門新墟及大興分行將於明日（13日）起暫停服務，直至另行通知，其他分行及個人理財中心的營業時間維持不變。



工銀亞洲今日宣布，因應疫情最新發展，屯門新墟分行及大興分行將於13日起暫停服務直至另行通知；圖為工銀其他分行。（資料圖片/鄧穎琳攝）

工銀亞洲今日宣布，因應疫情最新發展，屯門新墟分行（新界屯門啓發徑8號城 • 點地下GA號舖及1樓）及大興分行（新界屯門大興邨商場21至23號）將於明日起暫停服務直至另行通知。

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其他分行及個人理財中心的營業時間維持不變，全線分行及個人理財中心維持於周一至周四上午9時至下午5時，以及周五上午9時至下午5時30分，周六的分行營業時間則為上午9時至下午1時。

工商亞洲建議客戶使用全面電子銀行服務，包括手機銀行、網上銀行及電話銀行等。如有需要，可先透過預約形式聯絡分行，再到分行辦理銀行業務。

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中銀改分行營業時間

中國銀行（香港）表示，因應防疫工作需要，明日起將調整全港各區分行營業時間，大部份分行於星期一至星期五的營業時間將調整為上午9時至下午4 時，星期六的營業時間將調整為上午9時至中午12時。存支票機於星期一至五的截數時間，亦將調整為下午4 時，如支票於截數後存入，將於下一個結算日處理。

中銀香港發言人續指，早前暫停營業的灣仔胡忠大廈分行，將於明起恢復服務。另有5間分行營業時間則有特別安排。詳情如下︰

(資料由中銀香港提供)

滙豐﹕所有零售銀行分行營業至下午4時

滙豐由明日起，所有零售銀行分行暫時提早關門，於星期一至五營業至下午4時，星期六則至下午12時。滙豐13間日夜理財中心將暫時關閉，相鄰理財易中心則推持正常服務。滙豐中小企中心的營業時間亦調整至星期一至五的下午4時。

滙豐指出，已預約兌換新鈔的客戶，可按照原定日子及時間前往指定分行。滙豐所有零售銀行分行會按計劃於1月13至15日提早在早上8時營業，並於1月13至31日，繼續於早上在分行派籌安排客戶輪候即日兌換新鈔。為保持社交距離，分行將會實施人流管制。

滙豐由周四起，所有零售銀行分行暫時提早關門，於星期一至五營業至下午4時，星期六則至下午12時。(資料圖片)

恒生﹕分行營業至下午4時 港鐵站辦事處改朝10晚4運作

恒生銀行指出，明日起全線地面分行﹑地鐵站辦事處﹑流動分行及商務理財中心營業時間，將會調整至另行通知。地面分行星期一至五營業時間由上午9時至下午4時，星期六為上午9時至中午12時。

港鐵站辦事處星期一至五營業時間由上午10時至下午4時，星期六為上午10時至中午12時。至於流動分行星期一至五營業時間由上午9時30分至下午4時，星期六休息；商務理財中心星期一至五營業時間為上午9時至下午4時，星期六休息。

渣打銀行宣布，周四起分行營業時間改為朝10晚5(資料圖片)

渣打﹕分行營業時間改為朝10晚5

渣打銀行指出，明日起全線分行﹑優先理財中心及優先私人理財中心，星期一至五營業時間由上午10時至下午5時，星期六為上午10時至下午1時。流動分行星期一至五營業時間由上午10時至下午4時，星期六為休息。全線企業特快中心星期一至五營業時間為上午10時至下午5時30分，星期六休息。有關營業時間經調整後，至另行通知。

該行指出兌換新鈔服務則維持不變，從明日至周六（15日），全線分行維持上午8時起提供兌換新鈔服務。

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