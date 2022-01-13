袁國勇指疫情受控　若續沒有無源頭個案　農曆新年前後可停第五波

變種病毒Omicron在本港社區迅速蔓延，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（13日）在商台節目《在晴朗的一天出發》指，目前確診個案未有幾何式增加，反映疫情受控。若維持找到確診個案的傳播鏈，第五波疫情有望於農曆新年前後停下來。

他再澄清有關戴兩個口罩的說法，指可減低「漏氣」情況。不過他指，現時建議不能接種疫苗的長期病患者、從事高危行業人士等可考慮戴兩個口罩。



政府專家袁國勇。（資料圖片／歐嘉樂攝）

港大微生物學系講座教授袁國勇指，現時除超市理貨員的確診個案未能找到感染源頭，其他個案已經找出傳播鏈。若之後的確診個案亦能找出傳播鏈，即病毒僅在患者的密切接觸者之間傳播，這波疫情有望在農曆新年前後停下來。

袁國勇日前建議市民「戴兩個外科口罩，增加保護力及過濾能力」，他在節目上澄清說法，指因變種病毒Omicron的傳播能力強，戴兩個口罩可減低「漏氣」情況，而在外戴布口罩會更貼面，效果會更好。不過，他指現時非每個人均需戴兩個口罩，建議不能打針的長期病患者，及從事高危行業人士，如機場員工、在室內工作的售貨員等，可考慮戴兩個口罩。