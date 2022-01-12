第五波｜全民N95口罩？袁國勇：非常貴難每日戴　倡戴兩外科口罩

變種病毒Omicron入侵本港社區。北角楓林花園三期出現垂直傳播，一名居於9B室的男住戶初步確診。政府專家袁國勇今午（12日）到場視察後表示，今波疫情好快已出現第二宗垂直傳播，有別以往兩波疫情是社區多人受感染才出現垂直傳播，可見Omicron空氣傳播能力「好強」，如空少到屯門藥房購物五分鐘，並均有戴口罩，但已造成傳播。他建議，市民可戴兩個外科口罩，增保護力及過濾能力。



政府專家袁國勇表示，今波疫情好快出現第二宗垂直傳播，有別以往兩波疫情是社區多人受感染才出現垂直傳播，「但今次唔係，好早就已經有兩單垂直傳播出現。」由此可見，「Omicron空氣傳播能力好強。」如空少到屯門藥房購物五分鐘，均有戴口罩，但已受到感染。

對於美國當地倡議戴N95口罩，袁國勇認為，本港暫時不用全民戴N95口罩，因社區個案宗數仍低，但建議市民可考慮戴兩個外科口罩，增加保護力及過濾能力，「可以值得考慮」。他續說，N95非常貴，不可能每日都換、人人都戴，自己使用N95說話十分鐘，已開始氣促，由早到晚佩戴亦不可行。

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他呼籲市民盡快接種疫苗，可減輕病徵及病況，病毒載量亦可快速回落。他續指，有病例顯示，無接種疫苗個案的病徵及病況較嚴重，其病毒載量會維持頗長時間，「呢個係唔好嘅，對病人本身唔好啦，對於佢嘅密切接觸者亦都唔好。」