袁國勇倡戴兩個外科口罩防疫　晚上澄清：一個外科口罩外加布口罩

變種病毒Omicron在本港社區迅速蔓延，引爆第五波疫情，其中北角楓林花園3期同一座向B單位更出現垂直傳播。政府專家顧問袁國勇今日（12日）中午視察大廈後指，Omicron空氣傳播能力強，建議市民「戴兩個外科口罩，增加保護力及過濾能力」。他晚上澄清指，戴兩個外科口罩「未必夠貼服」，建議市民可以配戴一個外科口罩，然後在外加戴多一個布口罩，確保外科口罩貼緊面部，從而提升保護力。



袁國勇指，第五波疫情短期內再現第二宗垂直傳播，由此可見Omicron空氣傳播能力強。對於美國當地倡議戴N95口罩，他就認為，由於現時本港社區個案不算多，暫不需要全民戴N95口罩，但建議市民可考慮「戴兩個外科口罩，增加保護力及過濾能力，可以值得考慮」。

他續說，N95非常昂貴，不可能每日更換及人人配戴，又指自己配戴N95後僅說話十分鐘，已開始氣促，由早到晚佩戴的做法更是不可行。

加戴布口罩在外可確保外科口罩貼緊面部

戴兩個口罩的言論一出，立即引發社會熱議，事隔半日，他晚上再澄清指，戴兩個外科口罩「未必夠貼服」，建議市民可以配戴一個外科口罩，然後在外戴多一個布口罩，確保外科口罩貼緊面部，從而提升保護力，此做法比配戴N95更佳。

他又重申，並非所有人都需要加戴布口罩，只是建議高危群組面對嚴峻的疫情常憂慮時，可加強保護，而且功效亦較佳，亦比戴N95口罩更便宜。