吉野家及元氣壽司等舖遭嚴重破壞　銀行文員有份參與　判囚3年半

2019年的衝突事件中，店舖如「吉野家」及「元氣壽司」等經常遭到多番破壞，一名銀行文員被指在同年12月1日參與「毋忘初心大遊行」時，全港各區出現示威時，涉在紅磡一帶參與破壞這些商舖，早前被裁定暴動罪成。案件今（13日）在區域法院判刑，辯方求情時指被告並無實際破壞店舖，亦無積極參與，法官接納被告並無預謀犯案，但指暴動卻令兩間商舖遭到嚴重破壞，破壞社會安寧，判他入獄3年半。



被告鍾梓軒（26歲，銀行文員）被指於2019年12月1日在紅磡德康街、德安街及船景街一帶參與暴動。

辯方強調被告非帶領角色

辯方求情指，被告事發時沒有穿上示威者裝束，沒有實際破壞店舖，未有積極參與最動，也非帶領或號召角色，望法庭可輕判。

法官判刑指，雖然認為被告非預謀犯案，而暴動只涉幾十人，維持十多分鐘，卻令兩間商舖遭到嚴重破壞，而道路亦被大量磚頭堵塞，影響道路使用者，嚴重破壞社會安寧，他亦有考慮案中沒有造成嚴重的人命傷亡。

案件編號：DCCC171、172/2021