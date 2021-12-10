理大團隊獲裘搓獎　研究光控超份子機械人系統增用藥準確性

香港理工大學應用生物及化學科技學系助理教授梁敬池博士，榮獲2021裘槎前瞻科研大獎。他曾於17年加入諾具爾化學獎得主伯納德·佛林加團隊，回港後研究以光響應相親份子組成超份子機械人系統，冀應用於醫療領域當中增加用藥準確性。



梁敬池博士獲2021裘槎前瞻科研大獎。（馬煒傑攝）

梁敬池博士曾於2017年加入16年諾具爾化學獎得主伯納德·佛林加（Ben Feringa）其下研究團隊，研發光敏軟材料和光能操控的分子馬達及分子開關。於2019年回港後於理工大學繼續相關研究，以光響應相親份子構成超份子機械人系統，其前瞻性研究獲2021裘槎前瞻科研大獎，獲頒500萬港元研究經費。

光響應相親份子，顧名思義其特質是會受光照射而活動，梁敬池博士研究則是以單方向性排例的方式，令多個相親份子受光時可「一齊郁動」，構成超份子機械人系統，並令份子結構可提起0.4mg的紙片，是相關領域上首次得此成果。

就應用而言，梁敬池指光響應的特質令機械人易於控制，期望將來可將機械人放於人體內活動，令醫療領域當中放藥可更為精準，以治療癌症為例，現階段化療難免會影響到其他正常細胞，而應用光響應超份子機械人，則可以激光照射方式放藥，將影響範圍集中，以減少對其他細胞影響。

另外，光響應超份子機械人未來亦應用於生物工程應用當中，尤其用於治療肌肉及神經受損，其超份子材質可直接被人體吸收，當神經或肌肉組織修補後，毋須再次進行手術將機械人取出。

對於當前目標，梁敬池指現階段光響應相親份子僅能與紫外光作響應，但紫外光對生物有負面影響，所以當前目標是由紫外光響應變為與可見光響應。

對於得獎，梁敬池指研究團隊功不可沒，他提到仍於伯納德·佛林加的研究團隊時，佛林加不時會向研究員詢問意見，提到科研行業上，「有新諗法唔代表一定好」，所以其他人的意見都十分重要，所以回港後梁敬池都沿用當時的做法，不時會徵求下屬意見，才令研究逐步取得成果。