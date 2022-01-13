禁轉機｜周日起禁高風險地區旅客經香港轉機　措施維持至2月15日

政府早前已限制8個國家的民航客機着陸香港，為期14天。國泰航空今日（13日）再宣布，因應機管局限制香港國際機場作為中轉站，由下周日（16日）午夜起，只限來自非高風險地區的乘客轉機，即約140個被列為A組指明地區的高風險國家未能到港過境。措施將維持至2月15日。

國泰表示，在新安排下，由中國內地城市及台灣出發的乘客，可繼續乘搭接駁航班。



國泰表示，現時正在透過電子郵件與受影響的乘客聯絡，並提供重新預訂至未來日子出發、獲取國泰信用額或申請全額退款。

政府早前已要求由1月8日至1月21日，澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國、美國共8個地區不可有抵港航班。熔斷禁令推出不足一周，即再叫停所以來自高風險地區的旅客轉機服務。現時全球有約140個國家被港府列為高風險地區。

國泰︰內地城市及台灣地區出發乘客可繼續搭接駁航班

由中國內地城市及台灣地區出發的乘客，如在過去21天內沒有前往高風險國家的旅行歷史，將可繼續乘搭接駁航班。現時由台灣出發的乘客，都必須出示48小時內的檢測結果陰性的證明，才能獲准在香港過境。

中國內地抵達的乘客在香港過境無需於出發前進行檢測，但必須符合最終目的地的檢疫要求，而前往中國內地各目的地的轉機或過境服務仍然暫停。