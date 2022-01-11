Omicron｜國泰指機組人員客機去貨機返屬公司決定　主席：負全責

國泰航空機組人員違防疫規例，引爆第五波疫情，成眾矢之的，特首林鄭月娥更明言高層需要負責，另事件亦揭發國泰近月以「客機去、貨機返」方式營運，容許客機空中服務員以「貨機機組人員」身份回港，毋須接受強制檢疫，造成防疫缺口，以致兩名國泰空少得以違規播毒、國泰空姐傳染母親再由後者擴散。



國泰今(11日)晚上發表聲明，承認相關做法，指去年7月至12月以此方式安排機組人員執勤後返港，返港前完全與社區隔離，又強調運作清晰透明，並有向當局提交準確紀錄。國泰指，隨着當局更新規定，已隨即更改運作程序，惟未有就事件致歉。



由去年7月起實施 國泰：機組人員在外站完全與社區隔離

國泰航空在聲明中承認「客機去、貨機返」做法，稱一直支持及遵守政府的防疫措施和規定，在竭力提供更多航班服務之餘，亦盡力維護員工、顧客及社區的安全和健康，所有機組人員均已全面接種疫苗，「機艙服務員於2021年7月至12月期間如常執勤客機航班離港，然後在海外航點短暫停留，期間完全與社區隔離，其後再經只載貨客機返港。」國泰又指，一直遵守相關規定，運作清晰透明，並向當局提交準確紀錄。

國泰表示，隨着Omicron變異病毒株的出現，全球以至香港的疫情在過去數星期出現急劇變化。當局在上個月29日更新相關規定，國泰航空亦隨即更改運作程序，由該日開始，所有於客機或貨機上執勤並曾在海外地區停留的機組人員，回港後必須入住指定檢疫酒店完成隔離；另因應疫情的最新情況，國泰將與有關當局繼續檢視和調整運作程序，確保為員工提供安全的工作環境。

國泰空姐及母親引發的Omicron群組5條傳播鏈。（香港01製圖）

國泰主席：將全力配合港府調查

國泰航空主席賀以禮晚上以錄播影片回應指，將全力配合港府就機組人員乘坐貨機返港安排的相關調查，但他強調，「客機去、貨機返」屬公司決定，並對此負全責 (the decision to roster staff on cargo-only passenger aircraft to return to Hong Kong was the company’s decision, and the company takes full responsibility for that decision.)。他指去年已有以千計機組人員經此返港，期間有向當局準確申報，亦非常有信心相關做法符合港府直至12月29日的規例。

他又提到，去年首8個月並無機組人員染疫，隨後9月至11月期間，5名職員感染Delta 變種病毒，但均無造成社區爆發，其中3人違反了法蘭克福酒店隔離規定，因此已非公司僱員。