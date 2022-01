Omicron｜國泰指機組人員客機去貨機返屬公司決定　主席：負全責

國泰航空機組人員違防疫規例,引爆第五波疫情,成眾矢之的,特首林鄭月娥更明言高層需要負責,另事件亦揭發國泰近月以「客機去、貨機返」方式營運,容許客機空中服務員以「貨機機組人員」身份回港,毋須接受強制檢疫,造成防疫缺口,以致兩名國泰空少得以違規播毒、國泰空姐傳染母親再由後者擴散。



國泰今(11日)晚上發表聲明,承認相關做法,指去年7月至12月以此方式安排機組人員執勤後返港,返港前完全與社區隔離,又強調運作清晰透明,並有向當局提交準確紀錄。國泰指,隨着當局更新規定,已隨即更改運作程序,惟未有就事件致歉。



由去年7月起實施 國泰:機組人員在外站完全與社區隔離

國泰航空在聲明中承認「客機去、貨機返」做法,稱一直支持及遵守政府的防疫措施和規定,在竭力提供更多航班服務之餘,亦盡力維護員工、顧客及社區的安全和健康,所有機組人員均已全面接種疫苗,「機艙服務員於2021年7月至12月期間如常執勤客機航班離港,然後在海外航點短暫停留,期間完全與社區隔離,其後再經只載貨客機返港。」國泰又指,一直遵守相關規定,運作清晰透明,並向當局提交準確紀錄。

國泰表示,隨着Omicron變異病毒株的出現,全球以至香港的疫情在過去數星期出現急劇變化。當局在上個月29日更新相關規定,國泰航空亦隨即更改運作程序,由該日開始,所有於客機或貨機上執勤並曾在海外地區停留的機組人員,回港後必須入住指定檢疫酒店完成隔離;另因應疫情的最新情況,國泰將與有關當局繼續檢視和調整運作程序,確保為員工提供安全的工作環境。

國泰空姐及母親引發的Omicron群組5條傳播鏈。(香港01製圖)

國泰主席:將全力配合港府調查

國泰航空主席賀以禮晚上以錄播影片回應指,將全力配合港府就機組人員乘坐貨機返港安排的相關調查,但他強調,「客機去、貨機返」屬公司決定,並對此負全責 (the decision to roster staff on cargo-only passenger aircraft to return to Hong Kong was the company’s decision, and the company takes full responsibility for that decision.)。他指去年已有以千計機組人員經此返港,期間有向當局準確申報,亦非常有信心相關做法符合港府直至12月29日的規例。

他又提到,去年首8個月並無機組人員染疫,隨後9月至11月期間,5名職員感染Delta 變種病毒,但均無造成社區爆發,其中3人違反了法蘭克福酒店隔離規定,因此已非公司僱員。