Omicron｜三大未解謎團礙抗疫　國泰空少藥房買洗頭水如何播毒？

【Omicron／國泰航空／空姐空少／屯門／藥房／新冠病毒／未解之謎】本港變種病毒株Omicron疫情未受控，國泰空少群組爆發點的屯門更屬重災區，再添感染源頭不明患者，為昨日（11日）初步確診的竹篙灣女保安。她居於區內寶田邨，是在區內社區感染，抑或在竹篙灣工作時中招，有待衞生署專家調查。



屯門愛定商場東亞大藥房老闆一家四口相繼中招。衞生署追查發現，國泰空少群組第一代患者、居家隔離時違規周圍走的44歲空少，在上月27日曾到該店短暫逗留5分鐘購買洗頭水。老闆元旦發病，被空少傳染可能性大，但店舖閉路電視顯示兩人同在期間都有戴口罩，因此染疫成謎，真是「毒銀紙」播毒？藥房東主發病後延誤檢測，未知有否傳染他人。



衞生防護中心指屯門或有隱形傳播鏈，不過其他區也可能有隱形病人。因工作而到過港九逾30間超市及藥房的58歲理貨員，病毒全基因分析顯示她屬國泰空姐及其母群組，但她與群組患者沒有重疊行蹤。理貨員如何惹到病毒，是第三個謎團。



▼1月11日，屯門檢測站排長龍▼



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中招東亞大藥房一家四口全無打疫苗

屯門愛定商場東亞大藥房東主(#12966)昨日確診，其11歲兒子及45歲妻子亦雙雙初步確診，連同其早前已確診的20歲、於銅鑼灣SOGO崇光百貨當兼職售貨員的女兒(#12945)，一家四口均告中招，四人均無接種疫苗。

姓麥東主在元旦發燒，但未有求醫，直至女兒檢測陽性，送往檢疫後才發現早已中招；兒子1月3日發燒看醫生，但醫生當普通感冒，沒有要求他做檢測，其妻在潛伏期也有發燒。找出這家隱形病人，是因曾有患者到過SOGO，在1月5日該店被納入強制檢測，其女兒前往檢測才被發現染疫，當時她的感染源頭不明。他由病發至被列作緊密接觸者，期間一家足跡遍及屯門，亦曾舉家到沙田用膳等，恐已播毒逾一周。

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張竹君：Omicron病毒傳播性高

衞生防護中心在藥房東主確診後追查發現，又一城望月樓群組第一代患者、居屯門嘉悅半島的國泰空少(#12611)，曾於12月27日到東亞大藥房買洗頭水，惟他之前未有披露這項行蹤。根據翻查閉路電視片段，空少短暫逗留藥房5分鐘，期間他及藥房東主都一直有戴口罩，理論上可防止播毒及受傳染。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，雖然有可能透過紙幣等物品傳播病毒，但相信人與人傳播可能性較大，雖然空少有佩戴口罩，但Omicron病毒傳播性高，又指以往Delta病毒都有出現機場確診者遠距離傳播病毒的案例。

▼12.28門嘉悅半島1座封區檢測▼



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篙灣檢女保安染疫途徑有兩種可能

無獨有偶，昨日新增一名住在屯門寶田邨、於竹篙灣檢疫中心工作的51歲女保安初步確診。張竹君指，未知其是否工作時受感染，抑或經屯門社區感染，將進行全基因排序比對。該名女保安已接種2針科興疫苗，主要工作包括派送物資、幫檢疫人士拿行李、接受住客查詢，亦會相隔窗口回答問題，中心正調查有否接觸確診者，當局昨晚上亦圍封其住所大廈，全廈居民需要接受強制檢測。張竹君指屯門區可能有隱性傳播鏈。

▼1.11屯門寶田邨第3座封區檢測▼



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理貨員病毒基因與國泰空姐群一樣 惟與患者無交接

屯門恐現隱形傳播鏈外，本港社區亦潛藏未解之謎，居於灣仔利順大廈的58歲理貨員(個案#12872)早前確診，她在潛伏期內曾去過港九逾30間連鎖超市及藥房工作，足迹遍佈多間萬寧、百佳、惠康、屈臣氏，其行蹤未找到有與其他個案重疊的時間及地點。衛生防護中心隨後公布，經病毒全基因分析後，發現其與國泰空姐(個案#12676)一樣，惟暫未知與群組哪個案有交接，或與社區隱形傳播鏈有關，提醒公眾小心防疫。

▼1.7駱克道利順大厦強制檢測▼



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林鄭月娥：不會放過追蹤每宗源頭未明個案

第五波疫情已爆發，理工大學今日發表研究成果，根據本港Omicron個案所居住與到訪的地點、疫苗接種率及人口流動數據等，預測本港傳播高風險區域包括現時的北角、銅鑼灣、屯門及大埔等，未來一周料將新增荃灣、沙田、九龍灣及元朗等。特首林鄭月娥昨公布全港小學及幼稚園本周五（14日）或之前停課，停止回校面授課堂及校內外活動，直至農曆新年假期後，提早兩周放年假。

她又指，雖然目前只剩一宗感染源頭未明個案(即58歲理貨員、個案#12872)，但不會放過追蹤每宗個案，尤其Omicron傳播力強，病徵不明顯。當局決定採取速戰速決策略，應對新一波疫情，以免有社區爆發。