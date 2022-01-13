首宗國安法審訊　被告唐英傑自行去信放棄上訴

首宗違反《港區國安法》案件，侍應唐英傑前年7月1日駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟電單車，在灣仔衝向警方防線，並撞傷3名警員，他早前被裁定煽動分裂國家，及恐怖活動罪成，被判入獄9年，及取消其駕駛資格10年。唐早前提出上訴，原已定於今年3月22日聆訊。今（13日）有消息指，唐已放棄上訴。據悉，唐英傑自行去信法庭放棄上訴，此前沒有知會其律師團隊，而司法機構亦無再顯示該聆訊日期。



被告唐英傑，去年被三名國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信裁定煽動他人分裂國家和恐怖活動罪成︳他就兩罪分別被判入獄6年半及8年，總刑期9年。唐之後有就定罪和判刑，均提出上訴。

唐原審時代表唐的大律師劉偉聰，去年11月一次上訴提訊時，劉未有再代表他，改由資深大律師郭兆銘，及另一名大律師關文渭代表。當時亦有報道指，法援署委派杜偉強律師事務所予唐英傑，取代原審時的伍展邦律師行，劉偉聰不獲指派。上訴方原需於本月14日向法庭呈交上訴的文件。據悉唐是自行去信表示放棄上訴，並沒有透過其律師。

案件編號：CACC 175/2021