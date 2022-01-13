Omicron｜確診港大生與王詩雅隔一行打邊爐　希慎牛気44客需送檢

本港今日新增14宗確診個案，9宗屬輸入個案，5宗為輸入相關，全部個案帶有N501Y及T478K，疑為Omicron個案。新增個案包括昨日初步確診、曾到訪銅鑼灣希慎廣場「牛気」的20歲港大男生（＃13012）。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，曾赴洪為民生日會的確診患者王詩雅（＃12838），曾於1月4日與港大男生在同一時段於「牛気」用膳，兩枱人相隔一行距離，由於該處可能出現傳播，當局正追蹤同一時段到訪餐廳的19檯、共44名客人，全部人需送往檢疫。



▼銅鑼灣牛気疑現傳播鏈▼



確診男生住香港仔石排灣邨碧朗樓 昨圍封強檢未發現個案

今日新增個案包括昨日初步確診、曾到訪銅鑼灣希慎廣場「牛気」的20歲港大男生（＃13012）。患者居香港仔石排灣邨碧朗樓，當局昨晚已將其住所圍封強檢。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，昨晚圍封檢測沒有發現確診個案。

▼1月12日，香港仔石排灣邨碧朗樓封區檢測▼



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同時段希慎廣場牛気44名食客需檢疫

該名男生於1月4日到訪「牛気」，屬國泰空姐群組、曾赴洪為民生日會的王詩雅（＃12838），當日與其友人、香港菁英會秘書處32歲女職員（＃12882）在同一時間段亦於「牛気」用膳，二人坐於31號枱，男生則坐13號枱，兩枱相隔一行距離。

張竹君指，現時已知當晚7時40分至9時34分，有19枱、共44名客人在場，有三枱人用現金，包括港大男生（＃13012），另外十四枱客人使用信用卡，當局正追蹤相關人士，全部人需要送往檢疫。

希慎廣場牛気41個環境樣本全陰性 惟不排除出現傳播

她指，昨日機電工程署人員已到過餐廳視察，當局亦取得41個環境樣本，暫時全部為陰性。她強調，仍需待全基因測試結果方可確定男患者感染源頭，至於有關餐廳內的通風，機電工程署仍然調查中，但由於處所有可能出現傳播，故同時段食客需要檢疫。