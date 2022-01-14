Omicron｜空運緊張疫苗延誤抵港　業界料存貨減、疫苗保存期縮短

政府收緊機組人員檢疫安排，令航空貨運大受影響。特首林鄭月娥日前預警影響將陸續浮現，首當其衝是新鮮物品、電子產品及藥品供應，不排除加價及缺貨。有藥業界人士對《香港01》指出，空運緊張在去年底已出現，其中一批原應於去年底到港的疫苗，至今仍未收到貨，估計要延誤到農曆年前才能抵港，因貨機航班緊張，「依家連貨物都要轉機，仲隨時要轉幾次機先嚟到香港。」



不少藥物及疫苗都是在美國及歐洲生產，尤其疫苗保質期較短、需特別儲藏處理的各類疫苗，更是依賴航空運送，政府早前收緊機組人員檢疫，令貨機數量減，更首當其衝影響藥物運送。

貨機機位緊張 疫苗抵港無期

有藥業界人士透露，政府一再收緊機組檢疫，去年11、12月開始令原本已不足的貨運機位，變得更緊張，「國泰機位幾乎係訂唔到」，而一批原本應去年底到港的疫苗，亦因貨機一再延誤，目前仍抵港無期，「希望農曆年前可以收到」。

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雖然空運緊張令藥品運送延誤，但暫時應不會出現短暫，業界指一般會有兩至三個月藥品存貨，但由於疫苗一般保存期較短，出廠後加上包裝及運送時間，最理想仍有一年左右的有效期，如在空運上一再延誤，隨時令有效期縮短至只餘幾個月，而空運緊張若持續，亦會令藥廠的存貨期及貨量縮減，「依家有啲貨由以前直接由歐美運嚟香港，變成要轉幾次機先嚟到。」

本港常用由歐美直接空運的疫苗，包括流感針、水痘針、四合一疫苗(白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗)、乙肝疫苗、 HPV疫苗(子宮頸癌疫苗)等。另外，一些針對癌症的免疫治療藥物，或做各類檢測所需的試劑，也需空運來港。

立法會醫療衞生界議員、外科專科醫生林哲玄指出，近日向藥廠訂購胃藥亦短缺，藥廠未有解釋是否與近期空運受阻有關，但幸好胃藥亦有不少選擇，故對日常應診未有影響，而進行外科手術不少物料都是外國輸入，他指已聽聞有醫生同行因應近日物流受阻，增加各類醫療用品及藥物庫存，「不過都唔可以存貨太多，尤其好似疫苗咁有使用限期，入太多貨隨時過期用唔到。」他稱，一般已過了專利期的藥物影響較少，因為有不少牌子可選擇，但屬專利的新藥則問題較複雜，不能找到替代品。

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林哲玄稱，醫管局需使用大量藥物，提醒要關注空運情況，了解藥物或其他醫療用品的存貨是否足夠，有需要時制訂相關採購方案。