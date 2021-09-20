中秋節｜憂船期延誤應節水果要空運　欄商指有款生果加幅高達三成

新冠肺炎疫情帶來的連鎖效應，早已蔓延至航運業，香港麥當勞於早前宣布，因船期延誤，將暫停供應脆香雞翼。但受影響的食品當然不止雞翼，明天（21日）就是農曆八月十五中秋節，水果作為應節食品，今年的價格亦無可避免地急升。有油麻地果欄東主透露，今年中秋節的水果，為免受船期延誤影響品質，大部分改為空運到港，其中有一款水晶梨的加價更高達三成。「以前綠色水晶梨，不嬲係船運，幾十年嚟都係船運。今年破天荒喇！幾乎全部用晒飛機到。」



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麥當勞脆香雞翼航運延誤暫停供應

香港麥當勞早前宣布暫停供應脆香雞翼，令不少市民感到晴天霹靂。事實上，在目前全球供應鏈混亂、航運延誤的情況下，世界各地餐飲業飽受衝擊，雞翼等肉類缺貨的情況比比皆是。而接下來農曆八月十五中秋節，同樣無可避免受到影響。

談到中秋節，除了賞月吃月餅外，水果亦是不可或缺的應節食物。不過，踏入新冠肺炎疫情的第二年，其帶來的連鎖效應已蔓延至水果業界。由於農曆七月鬼節不宜送禮，故中秋節前的半個月，為水果界全年最「旺」的時節，但究竟航運延誤又為他們帶來什麼衝擊呢？

水晶梨數十年來破天荒改用空運

「志生欄」東主甘先生透露，本來東南亞船期5日到港的貨櫃，現時連拆櫃需時兩周。然而水果有保鮮期，放置的時間不能過久，否則腐爛後變相蝕錢。他說，今年中秋節的水果，大部分改為空運到港，運輸費亦理所當然地不菲。

甘以「日本鳥取20世紀水晶梨」為例，指批發價增幅兩至三成，由航運一箱約500至700元，急增至空運800至1,000元。此外，其他國家如南韓出產的水晶梨，亦因空運而加價。「以前綠色水晶梨，不嬲係船運，幾十年嚟都係船運。今年破天荒喇！幾乎全部用晒飛機到。所以冇辦法啦，今年要食貴少少囉。」

其實水果經空運到港，亦是業界迫不得已的選擇。除了憂慮水果的保鮮期外，「應節」亦是其中重要的因素。甘指，一箱航運的20世紀水晶梨，於過節前能售約800元，但過節後即使售約500元，顧客未必有顧客願意購買。「你知條船到咗香港，但等出面拆櫃，要等一個禮拜，你幾無奈！不如行貴少少搭飛機過嚟，起碼一定到貨。」

空運費將轉嫁至消費者

位於九龍城的永富食品公司負責人陳錦輝亦表示，空運的收費甚至比實物高，增幅同樣大約兩至三成。他亦坦言，店內水果的價格亦只能加價三成，盼以薄利多銷的方針維持經營。「冇辦法，要轉嫁返落消費者身上。始終來貨費非常之貴，唔好講水果，兩三倍都唔出奇。」

商會籲市民無須擔心水果缺貨

水果批發商對近月的情況更感同身受，九龍果菜同業商會理事長張志祥指，航運延期已為業界帶來嚴重的影響，「試過有西瓜嚟到，爛到一半都冇！」他指，水晶梨等水果加價是無可避免，就據他所知，以往約3,000美元（約2.34萬港元）的貨櫃，近日已炒至1萬多元美元。

但究竟水果會否像脆香雞翼出現缺貨的情況呢？他則呼籲市民無須擔心，因水果沒有固定的生產地，批發商根據季節的變化，從世界各地取貨，亦可改為空運到港。「我哋水果條線係大啲，遲下就到智利、秘魯，呢啲南美國家有水果。」