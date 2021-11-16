貨機機師免檢引防疫漏洞疑慮　一文回顧問題癥結　維持空運為關鍵

國泰航空一周內接連有3名機師，從德國法蘭克福抵港後，因豁免檢疫返回家中「走入社區」後確診。港府及國泰隨即收緊機組人員防疫要求，不過有政黨及專家均要求港府「加辣」，研進一步收緊機組人員豁免安排，部份提出至少要7日強制酒店檢疫。惟特首林鄭月娥今日（16日）指，現時措施合適，考慮到整體社會運作，若再有類似事件，可能會再無貨機機師執勤。



據空運業界透露，自疫情爆發後，全球供應鏈混亂，船期不穩航運價錢已上漲，部份貨品已由海運轉空運。聖誕為航運旺季，若此時進一步收緊貨機機師的檢疫安排，將令本已脆弱的航運物流再增壓力。有業界早前就與航空公司溝通，即使航空公司可重聘及訓練機師，但時間上難解燃眉之急，一旦收緊貨機機師檢疫，勢令貨運成本大幅上升。



（香港01製圖）

行政長官林鄭月娥於10月26日宣布，取消大部分獲豁免檢疫群組，以增加內地通關信心。當時曾傳出機組人員檢疫安排將會收緊，惟最終公布的方案，未有收緊機組人員的檢疫要求。

不過事隔約一周，本港隨即連續出現3宗，貨機機師自德國法蘭克福抵港，並按豁免安排，返回家中才確診的個案。運房局立即加強機組人員防疫安排，要求他們每日一檢，而所有機組人員須打第三針。國泰昨日亦推出新指引，明天（17日）起要求曾在外站逗留並獲豁免檢疫的員工，返港後首3日須留在家中，每日最多只能外出兩小時。

目前僅貨機及沒載客機組人員獲豁免

現時政府對不同機組人員，回港後的檢疫安排有所不同。參考政府資料，所有需要進入本港社區的本地機組人員，一般而言，須在指定檢疫酒店自我隔離。只有涉當日折返，或只停留特定地方的貨機機組人員，或沒有載客客機機組人員，可獲豁免。

（香港01製圖）

專家及政黨倡取消豁免 要求強制隔離檢疫

社會有聲音，要求對機組人員豁免安排「加辣」。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受傳媒訪問時建議，應安排機組人員接受7天的酒店檢疫，指Delta變種病毒潛伏期約4天半，7天檢疫期應可阻斷傳播。

民建聯早前亦發起全港簽名行動，要求政府檢討機制，要求所有外地到港的機組人員，接受最少7至14日的強制隔離檢疫，並再作家居醫學監察。

因應政府要求所有曾逗留德國法蘭克福一間酒店的機組人員檢，國泰有130名機組人員正在隔離。（資料圖片）

內地要求貨機機師集中隔離14日及健康監測7日

港府採取各項措施，望與內地盡早通關。在貨機機師的檢疫安排上，則仍與內地有一段距離。參考中國民航局《運輸航空公司、機場疫情防控技術指南（第八版）》，現時曾在外地過夜的貨機機組人員，在內地入境後須集中隔離14日及健康監測7日，若在入境檢測陰性就可繼續執行航班。即使沒有過夜的機組人員，返回內地後亦要隔離14日，只有無落地的機組人員可以不用隔離，只需健康監察7至4日。

不過《指南》要求機組人員須簽署承諾書，承諾在外地及返回內地後遵守指南內容，並有要求航空公司在每次任務之後，評估機組人員暴露風險，有需要可要求機組人員集中隔離14日。

空運物流業界︰機師檢疫時間拉長 空運價錢起碼升兩成

從事空運物流業的香港運輸物流學會副會長徐翰恩指，現時為航運業旺季，航運價錢高昂，加上全球供應鏈出現問題，部份貨品要待數天才能上機運出，「個個都要搶位」。他指，機師本有工作時數限制，若再需要強制檢疫，短期內對航運界影響相當大，「基本上要隔離嘅國家，檢疫時間一拉長都有影響」，空運價錢起碼升兩成，接近一年多前的「黃金時期」。

即使航空公司或可嘗試增聘機師，但部份機師在疫情爆發後，已有一、兩年時間沒有執勤，航空公司需時招聘及訓練，「唔係今日要，聽日就有」，故難以補充人手需求。

重新聘請待業機師難應急

香港物流協會會長袁美儀亦指，早前曾與航空公司接觸，了解貨機機組人員檢疫難以做到，亦會令物流成本大增。她說，有部份航空公司在疫情期間曾裁員，再重新聘請機師需時。她認為，機師在維持自願隔離性質下，可進一步家居隔離7天，機組人員須保持自律。在外地時，航空公司亦可提供只可出入一次的酒店房卡，避免採取強制檢疫。

機管局董事會成員、立法會工程界議員盧偉國說，最近參與機管局會議時，未有討論豁免檢疫問題。他認為，若港府能針對性地收緊德國法蘭克福抵港機組人員的檢疫措施，對機組人員本身、其家人、相關社區而言，都有利提高健康保障，相信有關機組人員及機構，都會理解並採取相應安排，妥善處理。盧又認為，應檢討機組人員身處外地機場及酒店或其設施時，如何做好防護，避免感染。