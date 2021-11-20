空運成本升　日本旅遊達人夫妻檔開網店受歡迎　下一步赴日開公司

疫情肆虐近兩年，已改變部分港人的消費模式，逐漸習慣於網上購物。港人常笑言日本是「半個鄉下」，不過疫情下封關市民無法外遊，網店「兩公婆日本百貨」正把握時機於去年初開辦，發展至今已漸具雛形，成為兩個日本酒杯品牌的代理，。

不過網店創辦人透露，疫下空運費於短短兩年間上升約兩成，每公斤升至50元。為獲得更多貨源，及節省物流成本，他近月取得日本經營管理簽證，準備在東京開設辦公室，並聘請在日港人負責文書工作。「預料喺日本投資之後，未來生意額會更高，所以先有咁嘅決定，喺當地解決物流成本嘅問題。」



為記錄日本的旅遊及購物的心得，日本愛好者Derek Lai及妻子於2017年設立旅遊攻略專頁「兩公婆賣樓都要去日本」。（Facebook專頁相片）

開設旅遊專頁意外發現網購商機

雖然疫情帶來「零售寒冬」，商戶及食肆紛紛結業的同時，但有危亦有機，亦帶來創業的商機。網店「兩公婆日本百貨」由日本愛好者賴詠諾（Derek Lai）及妻子創立，他們於疫情前每年最少到日本觀光及購物4次。為記錄日本的旅遊及購物的心得，他們於2017年設立旅遊攻略專頁「兩公婆賣樓都要去日本」。

直至去年疫情爆發初期，由於封關無法再到日本購物，他們為節省運費購入多塊富士山擦膠，超出自用所需的數量，於是放在專頁出售，反應踴躍，獲多名讀者查詢，因此意外發現商機。「擦膠幾日就冇晒，不斷有人inbox我哋幫手買嘢。」

Derek Lai（左二）決定投身網購市場，於Carousell開設商用帳號建立網店，初期專售廚房用品為主。（歐陽德浩攝）

主力在Carousell賣日本禮品、酒杯

當時賴詠諾為照顧剛出生的兒子，已辭去薪高糧準的金融相關工作，於是毅然決定投身網購市場。在此之前，由於嬰兒物品轉瞬不適用，丟掉則可惜，最後放在二手網購平台Carousell出售。因此他除了繼續經營專頁外，亦在Carousell開設商用帳號建立網店，初期專售廚房用品為主。

其後賴詠諾的生意漸上軌道，成為兩個日本酒杯品牌的代理，現時集中售賣日本禮品、手作品及酒杯，亦為熟客代購日本酒及生果。他透露，由於禮品的銷量視乎節日而定，平均每周約有50套銷量。此外，亦有其他公司訂購其代理的酒杯品牌，每次一至兩箱，更佔整體利潤的一半。不過他坦言，目前仍未轉虧為盈，收入不及過去的工作，認為網店需要時間逐步建立。

Derek Lai透露，日本到港的空運費於短短兩年間上升約兩成，每公斤升至50元。（羅國輝攝）

航運費兩年內升兩成 東京開辦公室減成本

但賴詠諾對未來的營運抱有信心，最近更取得日本經營管理簽證，準備在東京開設辦公室，計劃聘請在日港人專門處理文書及物流等工作。他指，東京市區的租金並不便宜，租金與香港相約。屆時兩地恢復通關後，他打算每年一半時間將留在日本，寓工作於娛樂，「算係完咗個願望。」不過問到會否考慮移民到日本，他則表示需感受日本的生活文化，及了解教育制度。「未喺日本生活過，未諗住舉家過去住，未來住邊因為個仔而考慮。」

惟近日不同貨物的批發商均表示運費不斷上升，Derek亦同意物流佔經營成本不少，因貨品由專門的運輸公司空運到港，但運費於短短兩年間上升約兩成，每公斤升至50元。他認為，在日本開設辦公室，除了更易取得貨源及代理外，亦能減低物流成本。「預料喺日本投資之後，未來生意額會更高，所以先有咁嘅決定，喺當地解決物流成本嘅問題。」

網店「兩公婆日本百貨」店主Derek Lai夫婦（左一及二）、Carousell香港新任董事總經理黃俊仁（右二）。（歐陽德浩攝）

辭工轉投網購生意騰空時間育兒︰唔同以前返工朝九晚五

不過隨著全球接種疫苗的人數上升，或許將來有望通關，問到會否擔心屆時網購生意受損，投資將付之流水。Derek則直言不感到擔心，指其網店的貨品款式並非港人旅日能夠購買，同時顧客群一般為送禮而光顧，與旅行購物自用的目的不同，「例如東京有啲貨品，喺大阪又未必見得到。」

疫情改變港人的消費模式外，同時造就了網店的發展機遇。Derek指，與實體店的人流集中於周末相反，網店的顧客一般活躍於平日，令他的時間更具彈性，隨時可回覆顧客的提問，推薦最合適的產品，更突出日本旅遊達人的優勢。

從此，Derek亦能騰空時間照顧兒子，「唔同以前返工朝九晚五。」不過他坦言，需注意不同網購平台的廣告費用，是否與效果成正比，「開網店所需嘅成本不少，競爭比想像中大。好現實係落幾多廣告推廣，銷量就會多啲。」

Carousell香港新任董事總經理黃俊仁指，疫情下的業務持續向好。（歐陽德浩攝）

Carousell︰貨品上架數目與交易量獲雙位數字升幅

而Carousell香港新任董事總經理黃俊仁透露，由於消費文化已經改變，實體店未必是商家最主要的考慮。他亦指，疫情下的業務持續向好，午餐時段以及晚上10時至凌晨1時，是本地網絡流量高峰的時段，彌補實體店關門後的消費途徑，而Carousell的貨品上架數目與交易量，獲雙位數字升幅。