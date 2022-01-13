Omicron｜梁子超反駁袁國勇：若指疫情受控言之尚早　或誤導市民

變種病毒Omicron在本港社區蔓延，呼吸系統專科醫生梁子超今日（13日）在港台節目《千禧年代》指，若現階段指疫情受控仍為言之尚早，甚至會誤導市民，「以為所有野都控制得好，呢樣野反而係最危險。」



▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼



+ 2

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（13日）在商台節目《在晴朗的一天出發》指，目前確診個案未有幾何式增加，反映疫情受控。若維持找到確診個案的傳播鏈，第五波疫情有望於農曆新年前後停下來。

呼吸系統專科醫生梁子超其後指，若現階段指疫情受控屬言之尚早，仍有不少危險訊號，包括不少個案需時找出感染源頭，而隱形傳播對變種病毒Omicron蔓延重要。他認為，現時指Omicron未有幾何式傳播為「誤導」，「以為所有野都控制得好，呢樣野反而係最危險。」

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇日前建議高危人士可戴兩個口罩，梁子超指外科口罩最大問題非過濾能力，而是貼面情況。他指，若市民能選用較貼面的口罩，已經可增加保護力。而高危人士，如醫護人員應要戴N95，而其他人則可間中佩戴N95口罩。他指，美國亦有建議亦布口罩改善貼面情況。不過，他強調口罩非萬能，市民應於短期內減少出沒高危地方。