Omicron｜港府禁八國航班抵港　收15宗求助　滯英港人求長期病藥

Omicron疫情在全球爆發，本港收緊航空措施，禁止來自八個國家的民航客機着陸香港，包括澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國，曾逗留有關國家的人士也不能登上任何客機來港，由1月8日起計，為期14天至本月21日。



有滯留英國的港人關注，身患長期病急須處方藥物。有物流平台提醒，出口任何含藥性物品，都受條例規管，需事先獲得政府書面准許，惟成功申請有難度。有移民專家表示，當地醫療平台便利可預約醫生，或可查詢能否出示具英國認可資格的在港家庭醫生轉介信。



入境處表示，由1月5日公布實施收緊「熔斷機制」至今，共收到15名港人的查詢及求助，會按意願聯絡相關決策局、部門或機構及提供可行協助。



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國際物流平台Spaceship首席營運總監及聯合創辦人黃錦熙表示，該平台接獲的查詢不少都是關於寄送藥物問題，是首五位最熱門查詢。他提醒，凡由香港出口藥物，即使是在零售門市購買到的含藥物成分產品，如藥丸類、按摩膏、含藥性的熱貼等，以及處方藥物，均受法例規管，須獲得衞生署的出口許可證，物流公司才可以寄送，不過有關申請有一定難度及繁複，該平台亦未見有客戶以個人身份成功申請。

藥劑製品的進口及出口受《進出口條例》（第60章）規管，持牌藥物批發商都須就每宗藥劑製品進口或出口，先向衞生署申請相關證明。據香港郵政資料，運送到英國的受管制物品，包括擬作科學用途的處方藥物只可由合資格的醫生、註冊牙醫、獸醫、註冊護士或認可的化驗所及機構投寄，或應上述人士的特別指示投寄；急用但難以取得的藥品須報關，以郵包投寄，及不能作商業用途。

旅英滯留港人可以如何求醫，獲取長期病患所需的處方藥物？英國升學顧問中心英識教育執行董事陳思銘表示，應急方法包括可透過一些網上平台預約全科醫生，免摸門釘，他指曾聽聞有個案出示具英國認可執業資格的在港家庭醫生轉介信，成功在當地補給所須長期藥物，但提醒須先查詢清楚詳情。

有具英國執業資格的香港醫生提醒，英國醫學總會登記名冊並不多香港醫生在列，建議有需要港人而非英國公民，應到私家門診按當地執業醫生發出的藥物清單到藥房配藥。

入境處︰1月5日起收15宗港人求助

入境處表示，由1月5日公布實施收緊「熔斷機制」至今，共收到15名港人的查詢及求助。入境處表示，已即時提供相關資訊，並按其意願聯絡相關決策局、部門或機構及提供可行協助；有需要時，亦會聯絡中國駐當地使領館跟進。入境處會繼續與求助人保持聯繫，密切留意事態發展，並會就最新的求助情況向相關決策局、部門及機構反映。

在外香港居民如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」24小時熱線: (852) 1868，或使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電 1868 熱線求助。

▼1.11政府宣布最遲1.14起停課▼

