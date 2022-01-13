Omicron｜長者易現抗疫疲勞　聖雅各福群會籲多汲資訊緩負面情緒

Omicron殺入社區，政府收緊社區距離措施，屯門疑現隱形傳播鏈，區內多個地點納入強制檢測，不少長者排數小時等檢測。聖雅各福群會表示，一波又一波的抗疫早令到不少長者出現「抗疫疲勞」徵狀，感到沮喪，加強他們的自我肯定在減輕負面情緒也非常重要。該會指，部份長者未能適應資訊科技，因此其他支援變得更為重要，而透過閱讀多元化與他們相關生活資訊，有助他們連繫社會，亦可紓緩他們在疫情下負面情緒。



聖雅各福群會指透過閱讀多元化及與相關生活資訊，有助長者紓緩疫情下負面情緒。（聖雅各福群會提供）

集體活動叫停 安老院醫院禁探訪 長者社交和支援網絡縮小

疫情下，不少長者服務單位的小組活動如興趣班及講座叫停，安老院及醫院亦禁探訪。聖雅各福群會指，長者因而再次落在社交減少和支援網絡縮小生活中，在接收大量疫情資訊下，會引致焦慮和不安。

閱讀多元化及與相關生活資訊 助長者連繫社會

由於部份長者未能適應資訊科技，因此其他支援變得更為重要。聖雅各福群會指，透過閱讀多元化及與相關生活資訊，不但有助長者繼續連繫社會，亦可紓緩他們疫情下負面情緒，而加強他們自我肯定在減輕負面情緒也非常重要。



該會指，懷緬過去是其中一個以實證為本增加意義感的方法，當中如免費長者月報《松栢之聲》的歷史掌故圖輯，可讓長者年輕時社區景象重現眼前，透過回憶引發思考過去數十年的經歷，可加強自我認同和正能量，有助提昇抗逆能力。 就此，聖雅各福群會歡迎長者於辦公時間致電2831 3215登記免費索閱《松栢之聲》，培養閱讀習慣。