安心出行｜馬會向首批長者派智能手機　每區均有社區中心參與計劃

政府強制市民進入多個場所使用「安心出行」，香港賽馬會宣布透過其慈善信託基金撥捐 2,700 萬港元，聯同12間社福機構及4間本地流動通訊網絡商，派發2萬部支援「安心出行」的智能手機。
香港賽馬會慈善事務部主管 (基金主導項目) 梁淑儀今日（22日）在港台節目《千禧年代》指，昨日已開始向首批長者派發手機，會按照18區的長者比例分發。她指，合作的社區機構會正跟進的長者個案會先受惠，而有需要的長者亦可透過熱線電話或親身到社區中心查詢。
香港賽馬會慈善事務部主管 (基金主導項目) 梁淑儀指，2萬部手機非一次過派發，而昨日已開始向首批合資格的長者派發手機。她指，合作的12間社福機構共有70多間長者社區中心，佔全港三分一。計劃會於18區每區起碼有一間社區中心派發手機，而每區可獲發的手機數目會根據長者人口、貧窮戶比例，梁淑儀指如觀塘、黃大仙等長者人口較集中的區會有更多資源。
先聯絡正跟進的長者個案
社福機構會先聯絡正跟進、有需要的長者個案，而其他合資格但未有社工跟進的長者，則可以透過熱線電話，或到長者鄰舍中心及社區中心查詢。她指由於數量有限，於考慮受惠對象時甚為「頭痛」。她稱，除要考慮使用「安心出行」的需要外，亦希望透過計劃長遠令基層長者與數碼世界接軌。
機構有員工當值教長者用智能手機
香港仔坊會社會服務安老服務部服務總監梁碧鈿指，自昨日公布計劃後，已有長者到中心申請及查詢。她指，機構會先聯絡正跟進的個案，其他合資格的長者亦可到長者鄰舍中心申請，中心會轉介個案到機構。機構處理申請時，會先透過電話取得基本資料及提醒他們帶所需文件，若機構有手機會即場派發，否則長者可於兩周內取手機。她指，供應商會為機構員工及義工提供訓練，中心亦會有人當值教導長者使用智能手機。
香港耆康老人福利會服務總監黎秀和在商台節目表示，荃葵青區獲分發2200部手機，只要是合資格長者即可申請；她亦呼籲，如果有善長方便，可以捐出智能手機幫助長者。她指，分發長者時會首選正領取綜緩，而且本身沒有智能手機的長者。分發手機是希望可解決長者的數碼鴻溝，除了安心出行，亦可接收有關天氣等資訊。至於派發時，長者需要簽聲明證明自己沒有手機，經社工對話評估後，即可派發。
由於不希望長者需要輪候，黎秀和的中心將預約長者見面，亦有義工後續教長者如何使用已預設安裝了安心出行、搜尋等功能的智能手機，並附有可使用一年的數據卡，至於收費日後如何安排，他們會再作研究、爭取較便宜的付費計劃。對於因為害怕不懂使用而不用智能手機的長者，黎指中心有提供課程，認為長者本身的特性很擔心使用轉變快速的系統，但不少長者經過練習都能順利使用，相信問題不大。
區議員批關卡多 未能照顧全部有需要人士
荃灣區議會主席陳琬琛批評計劃未有包括大量有經濟需要，但未有領取綜援的長者，而社會上的無家者同樣有需要，質疑政府不應設太多關卡，應向所有有需要的人士派發，「點解唔大方啲？」他指，不少長者因無智能手機，未能到酒樓飲茶或到街市，社交生活出現變化。
有聽眾致電節目指，父母已超過80歲，二人分別有腦退化症及眼部曾做手術，就算合資格可填寫個人資料取代使用「安心出行」，對於他們亦有困難。此外，由於他們未有領綜援，不符資格，而家人因疫情失業，經濟上未能為父母買智能手機。