安心出行｜馬會向首批長者派智能手機　每區均有社區中心參與計劃

政府強制市民進入多個場所使用「安心出行」，香港賽馬會宣布透過其慈善信託基金撥捐 2,700 萬港元，聯同12間社福機構及4間本地流動通訊網絡商，派發2萬部支援「安心出行」的智能手機。

香港賽馬會慈善事務部主管 (基金主導項目) 梁淑儀今日（22日）在港台節目《千禧年代》指，昨日已開始向首批長者派發手機，會按照18區的長者比例分發。她指，合作的社區機構會正跟進的長者個案會先受惠，而有需要的長者亦可透過熱線電話或親身到社區中心查詢。



12 月 9 日起市民必須在大部份公共場所及所有持牌食肆使用安心出行應用程式。（資料圖片）

香港賽馬會慈善事務部主管 (基金主導項目) 梁淑儀指，2萬部手機非一次過派發，而昨日已開始向首批合資格的長者派發手機。她指，合作的12間社福機構共有70多間長者社區中心，佔全港三分一。計劃會於18區每區起碼有一間社區中心派發手機，而每區可獲發的手機數目會根據長者人口、貧窮戶比例，梁淑儀指如觀塘、黃大仙等長者人口較集中的區會有更多資源。

先聯絡正跟進的長者個案

社福機構會先聯絡正跟進、有需要的長者個案，而其他合資格但未有社工跟進的長者，則可以透過熱線電話，或到長者鄰舍中心及社區中心查詢。她指由於數量有限，於考慮受惠對象時甚為「頭痛」。她稱，除要考慮使用「安心出行」的需要外，亦希望透過計劃長遠令基層長者與數碼世界接軌。

機構有員工當值教長者用智能手機

香港仔坊會社會服務安老服務部服務總監梁碧鈿指，自昨日公布計劃後，已有長者到中心申請及查詢。她指，機構會先聯絡正跟進的個案，其他合資格的長者亦可到長者鄰舍中心申請，中心會轉介個案到機構。機構處理申請時，會先透過電話取得基本資料及提醒他們帶所需文件，若機構有手機會即場派發，否則長者可於兩周內取手機。她指，供應商會為機構員工及義工提供訓練，中心亦會有人當值教導長者使用智能手機。

香港耆康老人福利會服務總監黎秀和在商台節目表示，荃葵青區獲分發2200部手機，只要是合資格長者即可申請；她亦呼籲，如果有善長方便，可以捐出智能手機幫助長者。她指，分發長者時會首選正領取綜緩，而且本身沒有智能手機的長者。分發手機是希望可解決長者的數碼鴻溝，除了安心出行，亦可接收有關天氣等資訊。至於派發時，長者需要簽聲明證明自己沒有手機，經社工對話評估後，即可派發。

由於不希望長者需要輪候，黎秀和的中心將預約長者見面，亦有義工後續教長者如何使用已預設安裝了安心出行、搜尋等功能的智能手機，並附有可使用一年的數據卡，至於收費日後如何安排，他們會再作研究、爭取較便宜的付費計劃。對於因為害怕不懂使用而不用智能手機的長者，黎指中心有提供課程，認為長者本身的特性很擔心使用轉變快速的系統，但不少長者經過練習都能順利使用，相信問題不大。

馬會聯同社福機構及本地流動通訊網絡商，派發支援安心出行的智能手機予約20,000名基層長者，同時為長者提供使用指導。（香港賽馬會提供）

區議員批關卡多 未能照顧全部有需要人士

荃灣區議會主席陳琬琛批評計劃未有包括大量有經濟需要，但未有領取綜援的長者，而社會上的無家者同樣有需要，質疑政府不應設太多關卡，應向所有有需要的人士派發，「點解唔大方啲？」他指，不少長者因無智能手機，未能到酒樓飲茶或到街市，社交生活出現變化。

有聽眾致電節目指，父母已超過80歲，二人分別有腦退化症及眼部曾做手術，就算合資格可填寫個人資料取代使用「安心出行」，對於他們亦有困難。此外，由於他們未有領綜援，不符資格，而家人因疫情失業，經濟上未能為父母買智能手機。