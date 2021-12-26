安心出行｜長者獲難忘「聖誕禮物」　鄧婆婆：用手機入街市買大魚

今日（26日）是Boxing Day，傳統大家都會帶着歡欣喜樂的心情拆開親友贈送的聖誕禮物。89歲的鄧珮琼，在賽馬會「智融易」計劃下，今年收到了最難忘的「聖誕禮物」。鄧婆婆指，看「安心出行」推行以來，因為沒有智能電話，出入部份處所都非常不方便，甚至需要更改日常到街市買餸的習慣。



在計劃下，她獲發一部智能電話，更在社工悉心教導下學會使用流動應用程式，可以如常出入街市和到茶樓飲茶。不過鄧婆婆最大的心願，仍然是希望透過智能電話視像功能，與身在外國的兒子見一面。



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政府早前宣布，由本月9日起，市民進入大部分公共場所及所有持牌食肆時，必須使用「安心出行」。香港賽馬會早前推行賽馬會「智融易」長者數碼支援計劃，與多間社福機構及本地流動通訊網絡商，派發支援「安心出行」的智能手機予約2萬名基層長者，首批長者可在聖誕節前取得智能電話。

沒有智能電話不敢出入要使用安心出行處所

89歲的鄧珮琼是獨居長者，為今次計劃下受惠的首批長者之一。她表示，相關措施推行初期，因為擔心無人教導她如何使用智能電話，加上因為不懂字，「填紙仔」亦麻煩，唯有避開到要強制使用「安心出行」的處所：「心好亂，冇『安心出行』，唔好話冇錢買，有錢買都冇人教我啦，冇哂人生樂趣，一味困喺屋企或者落樓下（公園）坐。」

鄧婆婆指，原本每星期會與教會朋友到茶樓飲茶相聚，不過自政府推出措施，她亦只好婉拒朋友的邀請，甚至改到超市買餸，形容是「邊度都冇得去」。

社工教識用「安心出行」 鄧婆婆：即刻去街市買條大魚

鄧婆婆在朋友介紹下得知今次計劃，於是到一貫去開的香港基督教女青年會核下社區中心遞交申請，成首批獲批的長者。她笑言，取得智能電話後「全世界都可以去，可以去買餸、飲茶，而家做人好似唔同咗，開心咗。」

不過，長者學用智能電話並不容易。鄧婆婆表示，幸得社區中心的社工協助，耐心教導她使用「安心出行」應用程式，又學識如何「自拍」。可以使用「安心出行」後，鄧婆婆第一時間是到街市買餸，「超市冇魚買，噚日買條大魚，好開心食得，冇食魚好耐」，一提起可以回復正常生活鄧婆婆不禁笑開顏。

她又寄語正在學用智能電話的老友記，「鼓勵啲人畀啲心機學，我咁老都學，學好有益㗎，自己邊度都去得到。」

望以視像通話見兒子一面

除了可以回復日常到街市買餸和到茶樓飲茶，鄧婆婆最大的心願，是透過智能電話的視像功能，與外國的兒子見面。她指，因為疫情，兒子未能返港，希望透過視像通話可以見到兒子和孫仔一面，「見唔到而家唔知點，唔知佢肥定瘦，見到會安心啲」，又希望學識用社交軟件後，可以將近照傳及家人。

鄧婆婆大的心願，是透過智能電話的視像功能，與外國的兒子見面。（龔嘉盛攝）

中心自週三開始接受長者申請

香港基督教女青年會秀群松柏社區服務中心總主任陳鑑銘指，中心於周三開始就計劃接受申請，陸續收到長者致電查詢。他表示，中心日前已就申請流程做好準備功夫，又為每位長者安排約3小時的訓練班，由社工教導長者使用該智能電話。

他表示，措施推行初期，有不少長者因為沒有智能電話，難以進入不同處所，但由於不少長者日常靠飲茶去街市維持社交生活，故對其日常生活有一定影響。他期望透過計劃，能夠幫助長者融入社區，以及與遠方的親人溝通。