Omicron｜曾祈殷：密切留意未來數天　無不明個案農曆年前可緩和

本港Omicron變種病毒繼續在社區蔓延，屯門莊柏醫療有兩名護士確診，但兩人並未曾同時同地接觸。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於電台指，診所衣帽間或更衣室可能有殘餘病毒，或有第三者感染並傳播，有待衞生防護中心追查。

他認為，在屯門區大量檢測之下，都未有發現大規模傳播，認為要密切留意未來數天情況，如無社區源頭不明個案，並繼續能找到確診個案的密切接觸者，相信疫情可以緩和。



曾祈殷於港台節目《千禧年代》中指，兩名護士工作雖無重疊，但診所環境可能間接傳染，如衣帽間或更衣室，有機會有殘餘病毒，或診所有其他員工已受感染，循第三者傳播，需待衞生防護中心取空氣及環境樣本，並追蹤其他員工找出傳播鏈。

屯門料有隱形傳播鏈，屯門區各檢測中心大排長龍，曾認為，屯門檢測量合乎期望，現未透過檢測找到新個案是好消息，希望政府把屯門國泰空少傳播的藥房及診所群組盡快截斷，短時間找出所有相關人士作檢測及檢疫。

港大微生物學系講座教授袁國勇早前表示，若維持找到確診個案的傳播鏈，第五波疫情有望於農曆新年前後緩和。曾祈殷看法類似，認為現未見社區有大規模傳播，在強制檢測的樓宇及社區檢測中，都未見疫情爆發，指未來數天需要密切留意，如無社區不明個案，並能找到密切接觸者，相信可以緩和。

曾祈殷認為，有需要停轉機服務，減輸入個案造成的風險及檢疫中心壓力。（資料圖片）

機管局昨日叫停約140個國家航班到港轉機服務，曾祈殷認為，做法有其需要，「早啲做會仲好」，指現時已有多宗個案需要追蹤，不希望有來自轉機或外地的新增確診個案，更會增加機場員工感染風險。

部分人沒有完整透露行蹤，出現確診個案後才能追蹤，曾建議，市民去過不同地方都要記錄好，若無安心出行亦要記得，「有嘟到就實搵到」，即使不用掃安心出行，「停留咁耐，冇理由就唔記得嘅」。他認為，若有人隱暪應負上法律責任，要待衞生防護中心及執法單位處理。