消息：政府將宣布禁晚市堂食至年初三　黃家和稱打定輸數日蝕逾億

本港仍受變種病毒Omicron影響，全港食肆於1月7日起暫停晚市堂食，料政府今日（14日）下午會公布新一輪社交距離限制措施，再延續14天。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示已「打定輸數」。他說，禁晚市堂食後，每日平均生意損失1.5億元，預計如未來一兩個月仍然未能重開堂食，餐飲業失業率會大幅上升。



▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



+ 2

黃家和表示，已不抱希望可以於下周四（20日）重開晚市堂食，指禁晚市堂食後，每日平均生意損失1.5億元，過往在這段時間本可以做到3億元生意，周末更有望3.5億至4億元，現時雖未泡湯，午市及外賣生意仍能維持。他說，以去年農曆年情況，外賣可以佔整體生意3成。

他預料盤菜生意暢旺，指農曆年市民都希望團圓吃飯，不能外出就可能訂盤菜，但收入仍與堂食有很大距離，「一個盤菜4至6人(份量)可以由600蚊，到好啲材料約1200蚊到，一個8人（份量）可以到兩千蚊到，出外食飯一圍酒席都要六七千蚊，對生意影響非常之大。」

▼1.7晚市禁堂食首晚食肆內外情況懸殊▼



+ 4

黃表示，除擔心食肆生意大跌，更憂食肆員工「冇工開」，指因工作時間縮短，員工收入已減少，有部分更被要求暫時停職，認為今年農曆年「呢個難關都幾難過」。他認為，若禁堂食措施持續，大機會出現裁員，指餐飲業失業率本已逐步回落，但「如果未來一兩個月仍然受疫情影響，又做唔到堂食嘅生意，咁呢方面失業率至不然會大幅上升」。

他說，有向酒樓開始變招，大力推廣「晏晝食龍蝦」，把本來在晚上賣400多元的澳洲龍蝦，在下午以200多元減價促銷，指上周末曾到訪西貢，見有酒家的大水缸放有百多隻龍蝦，但無人光顧，指即使減價但仍然「唔係食晏嘅budget」，成效有限。