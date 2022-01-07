晚市禁堂食｜餐廳寂靜推優惠吸客　市民公園開餐一人吃叉雞飯

新冠肺炎變異病毒omicron殺入社區，現時已出現不止一個社區群組，由今日(7日)凌晨零時起，食肆於晚上6時至翌日上午4時59分禁止堂食。《香港01》記者在荃灣了解禁晚間堂食首日市況，下午5時許，不少餐廳推出晚市特價優惠，店員特意走到餐廳門外派傳單呼籲食客光臨，有剛開業主打飲酒吃小食的餐廳，其老闆稱了解措施，但非常無奈，「我知道防疫要緊，就嚟過年，真係兩個禮拜好啦，再耐啲真係搞唔掂。」



不少市民改到戶外用餐，有留在公園吃燒臘飯的市民說，其實就唔算慘，但旁人見到感觀有點悲涼。」本來想吃湯麵的他，亦因戶外進食不方便而改吃飯盒，眼見餐廳因措施改變經營方法感無奈，「呢種鬥便宜經營唔健康！」



新冠肺炎變異病毒omicron殺入社區，香港第五波疫情一觸即發。由今日(7日)凌晨零時起，B、C、D類食肆每枱人數分別減至2、4、6人，處所內表演要暫停，暫定實施兩個星期，並於晚上6時至翌日上午4時59分禁止堂食。

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主打飲酒小食新食店推折扣優惠晚市套餐

《香港01》記者在荃灣了解禁晚間堂食首日市況，下午5時許，不少餐廳推出晚市特價優惠，店員特意走到餐廳門外派傳單呼籲食客光臨。剛剛開業兩星期的小本經營餐廳，主打一邊飲酒一邊吃街坊小食，但受到措施影響下，只好改變經營，推折扣優惠晚市套餐。店員表示明白政府的防疫措施，希望可以盡快壓制疫情，但對於未來兩個星期的生意不感樂觀，非常無奈。

剛剛開業兩星期的小本經營餐廳，只好改變經營，推折扣優惠晚市套餐。（梁煥敏攝）

食店料少六成生意：再耐啲真係搞唔掂

「我都知唔係得我哋咁慘，但係真係好無奈，啱啱開業兩個禮拜，依家真係完全做唔到。」老闆之一的李先生說，預計生意跟早前的兩個星期減少六成，希望政府的防疫措施奏效，盡早回覆正常生活，「我知道防疫要緊，就嚟過年，真係兩個禮拜好啦，再耐啲真係搞唔掂。」

下午5時半後，餐廳呼籲到來的食客轉買外賣，當夜班的許先生提早到茶餐廳購買外賣後返回公司用餐，他說經過多次的禁堂食令，早已習慣購買外賣，但政的禁晚間堂食措施，一來對餐廳的生意影響頗大，又質疑能否減低風險，「每次出事就出呢一招，夜間唔畀堂食係咪有效，我真係唔知啦！有無諗過要事前有措施減風險呢？叫人停市又做得咁快、果斷！仲要咁啱班達官貴人開完party就停市民去玩！」

作為戲迷的他又說，最無奈的是未能趕及在措施前欣賞期待已久的上畫電影，不知何時才可入場收看，「呢樣就係真正影響我生活，無辦法話關就關，好希望忍一忍，真係兩個禮拜就好。」

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保險僱員一人吃叉雞飯：旁人見到感觀有點悲涼

晚上7時，不少人選擇到海旁的長椅用餐，有的是一對對情侶，有的是兩三知己在談天、吃晚飯，均說是因為晚間禁堂食而到戶外用餐。從事保險的周先生放工後獨自在公園吃叉雞飯，他苦笑說：「其實就唔算慘，但旁人見到感觀有點悲涼。」本來想吃湯麵的他，亦因戶外進食不方便而改吃飯盒，眼見餐廳因措施改變經營方法，有個人的感受，「每間都推優惠拉客，呢個九折另一間八折，本來想食呢間都會因折扣改變用餐的地方，但咁鬥便宜唔健康經營。」

從事保險的周先生放工後獨自在公園吃叉雞飯，他苦笑說，「其實就唔算慘，但旁人見到感觀有點悲涼。」（梁煥敏攝）

周先生一邊吃飯一邊說起疫情下，生活和工作上的不同，喜歡踢波的他，因球場關閉而改為獨自踩單車做運動，「人地鍾意Me Time（私人時間），我被迫鍾意Me Time。」不少人擔心自身安全客量增加，但亦提起「另類影響」影響，「無晚間堂食，夜晚見客簽單都要去公園、去客人辦公室，佢地好體諒，但我就有點不好意思，因為咁要買多兩個橙做禮，會好一點。」