屯門檢測｜政府向居民派3000套快速病毒測試套裝　冀盡快自願檢測

因應屯門區持續出現確診個案，衛生署懷疑出現懷疑隱形傳播鏈，早前政府呼籲有感染風險的當區居民及在該區工作的人士盡快進行自願檢測。民政事務總署今（14日）將透過「全港社區抗疫連線」義工向屯門區居民，免費派發三千套2019冠狀病毒病快速測試套裝。



1月13日凱德花園第二座封區檢測



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因應屯門區出現懷疑隱形傳播鏈，政府呼籲有感染風險的當區居民及在該區工作的人士盡快進行自願檢測。民政事務總署今（14日）將透過「全港社區抗疫連線」義工，向屯門區居民，免費派發三千套2019冠狀病毒病快速測試套裝，建議市民自行作檢測，希望可以有效地及早識別感染者。不過，政府特別提到，快速測試套裝進行的檢測並不能替代政府強制檢測的要求，並呼籲如有任何身體不適（即使症狀非常輕微），應盡快向醫生求診，按照醫護人員的指示接受檢測。

另外，昨晚屯門兩個屋苑，龍成花園及凱德花園分別被圍封進行強制檢測。龍成花園第一座於今早7時15分完成，惟凱德花園2座由昨晚7時半至今已16小時。其中於凱德花園，在圍封強檢中一名21歲男居民檢測呈陽性，要送院覆檢。